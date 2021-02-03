Rıdvan Dilmen: Beşiktaş haklı

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın limitler konusunda yaptığı açıklama ve şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.

İşte Dilmen'in yaptığı açıklamalar:

Beşiktaş haklı

"Hangi kulüpte oynadığını bilmeyen oyuncular var. Yüreği yeten varsa kulüpleri MASAK denetlesin. Devletin organları var. TFF kulüpleri denetlesin. Bu limitler mimitler vardı. Ne oldu abi birden bire anlamadım ben. Açıklanan rakamlar size inandırıcı geliyor mu? Türkiye'de ne kadar gazeteci ve kulüpler varsa denetlensin. Beşiktaş haklı. Beni de denetleyin diyor galiba Beşiktaş.''

Suçlamalar vardı, örnek olur

''Ahmet Nur Çebi'nin açıklamasına bir ekleme yaparım. 'Beşiktaşımızın son 20 yılı dahil benim dönemim dahil bütün kulüpler denetlensin' derim. Suçlamalar vardı. Örnek olur. Bonservis ücretleri falan kimlere nereye gidiyor?''

Biri Eyüpspor'a gidiyor, biri başka kulübe gidiyor

''Oyuncular geliyor, gidiyor. Biri Eyüpspor'a gidiyor, biri başka kulübe gidiyor. Başakşehir'den Fenerbahçe'ye geliyor. Oradan oraya gidiyor. 'Limit' diyorsun, yok. Galatasaray 5 oyuncu aldı, Fenerbahçe ise 4 oyuncu aldı. Bunların sıkıntısını 2024'te yaşayacağız. Taraftar transfer ister, günü kurtarmak ister. Türk futbolunu yönetenler düşünmeli. 'Borç batağında' sözü efsane oldu. Bugün yurt dışında yazan gazetelere göre söylüyorum. Kulüplerin 2 milyar dolar borçları var. Kimin umurunda? Ekonomi neden konuşalım ki, kimsenin umurunda değil ekonomi...''

Şampiyonluk yorumu

"Trabzonspor'un da ilk 4'e gireceğini düşünüyorum. Şampiyonluk yarışı 3 takım arasında kalmış durumda. Kazanıyorsunuz, lider olamıyorsunuz, puan bandı hep aynı. Galatasaray, Fenerbahçe uzun süredir kazanıyor. Beşiktaş sadece geçen hafta kaybetti ona rağmen birbirlerinden kopamadılar." dedi.