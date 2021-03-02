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Spor Richarlison Everton'ı kurtardı
Spor

Richarlison Everton'ı kurtardı

İngiliz devi Everton, Goodison Park'ta Southampton'ı Richarlison'un tek golüyle yendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 03:55:00 -
Richarlison Everton'ı kurtardı

İngiliz devi Everton, Goodison Park'ta SouthamptonRicharlison'un tek golüyle yendi.İngiltere Premier Lig 26. hafta kapanış maçında Everton evinde Southampton'ı konuk etti.

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri rakibini Richarlison'un 9. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti. Brezilyalı yıldız, takımının formasıyla Aralık 2019'dan bu yana ilk kez Premier Lig'de arka arkaya üç gol atmayı başardı.

Everton bu sonuçla son iki haftayı galibiyetle kapattı. Kötü gidişata son veremeyen Southampton ise son 9 haftada sekizinci mağlubiyetini aldı.

Everton bu sonuçla puanını 43'e yükseltirken, Southampton ise 30 puanda kaldı.

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