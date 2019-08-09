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Richard Gere'den Akdeniz'de mahsur kalan göçmenlere ziyaret

ABD'li ünlü sinema oyuncusu Richard Gere, dünyaya "Open Arms" gemisindeki göçmenlere destek ve yardım çağrısında bulundu

09 Ağustos 2019 Cuma 19:00
Richard Gere'den Akdeniz'de mahsur kalan göçmenlere ziyaret

ANKARA (AA) - ABD'li ünlü sinema oyuncusu Richard Gere, Akdeniz'de bekleyişi süren İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Proactiva Open Arms'a ait kurtarma gemisindeki göçmenleri ziyaret etti.

Gere, Akdeniz'de kurtardığı 121 göçmeni, Libya dışında bölgeye en yakın güvenli liman olan İtalya ve Malta'ya taşımak için başvuran ancak olumlu yanıt alamadığı için İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında bekleyişini sürdüren İspanyol STK gemisini ziyaretinde göçmenlerle sohbet etti.

Gemideki göçmenlere tekneyle yiyecek ve yardım malzemesi de götüren Gere, "Buradaki insanlar için en önemli şey serbest bir limana ulaşmak, gemiden inmek, karaya çıkmak ve yeni bir hayata başlamak." dedi.

Gere, dünyaya "Open Arms" gemisindeki göçmenlere destek ve yardım çağrısında bulundu.

- Akdeniz'deki "düzensiz göçmen" sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor. Coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya göçmenleri taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri almaya yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, son yıllarda çok fazla göçmen almalarını ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik AB ile Birlik üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemelerini bu tavırlarına gerekçe olarak gösteriyor.

İtalya son olarak hafta başında yasa dışı göçle mücadele ve özellikle düzensiz göçmenleri denizden kurtaran sivil toplum kuruluşlarına yönelik tedbir ve yaptırımlar içeren yeni bir güvenlik paketini parlamentoda kabul etmişti. Yasalaşan güvenlik paketi, içişleri bakanına gemilerin kara sularına giriş izni verme yetkisinden, izinsiz giriş yapanlara 1 milyon avroya varan para cezası ya da gemiye el koyma gibi yaptırımlar öngörüyor.




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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 19:00
  1. Open Arms
  2. Richard Gere

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