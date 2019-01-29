Ricardo Quaresma'ya kötü haber geldi Beşiktaş'ta forma giyen Ricardo Quaresma, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun 25.01.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.01.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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