Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ricardo Quaresma: En büyük dileğim...

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş'ten övgüyle bahsederken "Onunla çalışmak benim için gurur. Beraber bir daha şampiyon olmak en büyük dileğim." dedi.

24 Nisan 2018 Salı 11:11
Ricardo Quaresma: En büyük dileğim...

BJK TV'ye açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, gol attığı için mutlu olduğunu belirterek, "Çok iyi oynadık. Artık Galatasaray derbisini bekliyoruz. Kalan maçların hepsini kazanmak lazım. Derbiye iyi hazırlanacağız ve kazanacağız" dedi. 

Teknik direktör Güneş'den övgü dolu sözlerle bahseden yıldız oyuncu şunları kaydetti: "Hocamızı sahada gördüğüm için daha da mutlu oldum. Kendisi büyük bir insan. Onunla çalışmak benim için gurur. Beraber bir daha şampiyon olmak en büyük dileğim."

Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'taki lig maçlarında galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Vodafone Park'ta bu sezonki ilk 6 lig maçında 12 puan toplayabilen Beşiktaş, son 9 karşılaşmayı kazanarak 27 puan elde etti.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 11:11
  1. Malatya
  2. Beşiktaş Haberleri
  3. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süresiz nafaka caiz değil
    1. Süresiz nafaka caiz değil
    2. Yaşar Okuyan yazdığı senaryoya ağladı...
    3. Karamollaoğlu Akşener görüşmesi başladı
    4. Evine masa alamayınca kendi işini kurdu!
    5. Ricardo Quaresma: En büyük dileğim...
    6. Tunceli’de traktör devrildi! Altında..
    7. Ankara'da iç mimar evini uyuşturucu..
    8. Balkonda sinir krizi geçirdi!
    9. Fatih Terim'in transferdeki bir..
    10. Rusya liderliği Suudi Arabistan'a..
    11. İHA gösterecek ATAK imha edecek!
    12. SONAR Başkanı, Erdoğan ile Gül ikinci..
    13. Akşener: Adaylıktan Gül için çekilmem
    14. Park kavgası baba-oğulun canına mal..
    15. Sektörel güven endeksi düştü
    16. CHP'den İYİ Parti'ye geçen vekilden..
    17. Çiftlik Bank'ta yeni gelişme!..
    18. Alişan'dan Akşener'e sert yanıt!..
    19. "Artık net! Muhalefetin adayı Abdullah..
    20. Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Öfkesi..
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim
    Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim