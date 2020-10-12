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Aktüel Ribat İnsani Yardım Derneğinden Sudan’da toplu sünnet
Aktüel

Ribat İnsani Yardım Derneğinden Sudan’da toplu sünnet

Yeniakit Publisher
2020-10-12 16:54:08 -
Ribat İnsani Yardım Derneğinden Sudan’da toplu sünnet

HARTUM (AA) - Türk sivil toplum kuruluşu Ribat İnsani Yardım Derneği, Doğu Afrika ülkesi Sudan’da binden fazla çocuğu ücretsiz sünnet ettirdi.

Gönüllü Türk doktorların desteğiyle başkent Hartum ve Umdurman kentinin farklı semtlerinde 3 gün süren toplu sünnet merasimiyle bin 500 çocuk sünnet ettirildi.

Ribat İnsani Yardım Derneği Sudan Koordinatörü Yusuf Duman AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Sünnet Derneği iş birliğinde Konya'dan gelen doktorlarla gerçekleştirdikleri organizasyonla maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını sünnet ettiremeyen ailelere destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Duman, hijyenik şartlarda yüzlerce çocuğun sünnetlerinin tamamlanmasına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.




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