Ribat İnsani Yardım Derneği Soykırıma Rağmen Gazze’yi Bırakmıyor

Toplam can kaybının 73 bin 417'ye, yaralı sayısının da 174 bin 360'a yükseldiği Gazze yalnızlığa terk edilmiyor. Türk halkının destekleriyle hayata tutunmaya çalışan Gazze halkına her türlü yardımı ve imkânı ulaştıran Ribat İnsani Yardım Derneği, Türkiye ve Gazze arasındaki köprü olma vazifesini titizlikle yürütüyor.

Gazze’ye Yapılan İnsani Yardım Çalışmaları Kararlılıkla Devam Ediyor

Ribat İnsani Yardım Derneği tarafından yapılan faaliyetler kapsamında günlük sıcak yemek dağıtımları büyük bir önem kapsıyor. Kişi başı 200₺ ile bağışçılar bir tas yemeğin yenmesine vesile oluyor. Yemek dağıtımının yanı sıra su problemi yaşayan Gazzeli kardeşlerimize düzenli su dağıtımları gerçekleştiriliyor. Dileyen 15.000₺ karşılığında 1 tanker, dileyen ise 15.000₺ karşılığında 1 ton su bağışında bulunarak Gazzeli kardeşlerimizin yüreklerine su serpiyor. Bununla beraber çadır, un, kumanya ve nakdi destekleriyle kardeşlerimizin her anlarında hep yanlarındalar. Geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirilen düğün organizasyonu ise hem ülkemizde hem de dünya kamuoyunda büyük ses getirmişti. 200 çift olmak üzere toplam 400 gencin büyük bir düğün organizasyonu ile dünya evine girmesine vesile olan Ribat İnsani Yardım Derneği, “bir ölür, bin diriliriz” mesajını büyük bir özveri ile verdi.

Gazzeli Tıp Öğrencilerine Eğitim Desteği Çağrısı

Gazze’de 7 Ekim’den bu yana 3000’den fazla sağlık görevlisinin hayatını kaybetmesi; şehirdeki sağlık imkânlarının git gide tükenmesine sebep oluyor. Yaşanan soykırım sebebiyle Gazze merkezinde yaralanan halkın tedavisi bu sebeple ciddi manada aksıyor. Bu anlamda üniversitelerde bulunan tıp öğrencileri ciddi bir öneme sahip.

Ribat İnsani Yardım Derneği Gazze’de 4 farklı üniversitede (Gazze İslam Üniversitesi, Gazze İsra Üniversitesi, Gazze Ezher Üniversitesi ve Gazze Filistin Üniversitesi) 400 tıp öğrencisine burs desteği sağlıyor. Geleceğin doktorları olacak öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için destek çağrısında bulunan dernek, hayırseverleri bu anlamlı iyiliğe ortak olmaya davet ediyor.

Bir Gazzeli tıp öğrencisinin eğitim masrafı 3.500₺ olarak belirlenirken, destek olmak isteyen hayırseverler imkânları nispetinde bağışta bulunabiliyor. Yapılacak her destek, Gazze’nin yaralarını saracak ve gelecekte nice hayatlara dokunacak doktorların yetişmesine katkı sunuyor.

Gazzeli tıp öğrencilerine destek olmak isteyenler, ribatinsaniyardim.org internet sitesi üzerinden online olarak bağış yapabilecekleri gibi Ribat İnsani Yardım Derneği binasına gelerek makbuz karşılığında da bağışlarını gerçekleştirebilirler.

Detaylı bilgi ve iletişim için 444 42 18 numaralı çağrı merkezi aranabilir.