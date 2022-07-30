Rezilliklerini itiraf ettiler: 3,5 yıldır çalıştırmadıkları ANKAPARK'ı hırsızlara meze yapmışlar!

yeniakit.com.tr

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ANKAPARK ile ilgili açıklamalarda bulunurken hırsızlara meze yapıldığı itiraf etmiş oldu.

"ANKAPARK'ı çürümesine sebep olanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk"

ANKAPARK'a ilişkin yargı süreciyle ilgili konuşan CHP'li Mansur Yavaş, 18 Temmuz'da parkın yargı kararıyla Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiğini söyledi. ANKAPARK alanında tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sorumluluğu üzerinden atarak, parkın çürümesine sebep olanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

"Ne kadar hasar var diye tekrar mahkemeye tespit davası açtık"

ANKAPARK'ı teslim aldıkları tarihten itibaren bütün görüntülerin kaydını alarak kapıları mühürlediklerini ifade eden Yavaş, "Yani bir başkasının gelip hırsızlık yapmasını engellemek için kapılı alanlar mühürlendi. Ne kadar hasar var diye tekrar mahkemeye tespit davası açtık. Gelsin mahkeme burada bir hasar tespiti yapsın ki yarın öbür gün açılacak tazminat davasında 'azdı', 'çoktu', 'teslim alındıktan sonra tahrip edildi' gibi iddiaların önüne geçelim." diye konuştu.

Hırsızlara meze yapmışlar: 87 hırsızlık vakası tespit ettik

ANFA güvenliğin son 1,5 yılda alanının dışında müdahale ettiği 87 hırsızlık vakasının tespit edildiğini itiraf eden Yavaş, "Bunlardan teşebbüs aşamasında kalmayan 20 hırsızlık olayını ANFA güvenlik dışarıda yakaladı, tutanakla emniyet bunların hepsini tespit etti. 67'si kabloları bırakıp kaçmışlardır. Bunlar da fotoğrafları çekilmek suretiyle mahkeme dosyasına girmiştir." açıklamasında bulundu.

"Sadece ot temizliği bir iki ay sürer"

ANKAPARK'ı kaderine terk ettikerini utanmadan söyleyen Mansur Yavaş, şunları ifadelerde bulundu:

"İlk yapacağımız şey öncelikle ot ve peyzaj temizliğini yapıp insanların spor yapacağı, bisiklete bineceği bir alan haline getirmek. Güvenli hale getirdikten sonra bu çok kolay. Güvenden kastımız şu, elektrik aboneliği yok, su aboneliği yok, bunları yaptığımızda ne ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz. O nedenle süre veremiyoruz. Güvenlik tedbirlerini alıp ailelerin piknik yapabileceği, gezebileceği bir alana en kısa zamanda dönüştüreceğiz. Sadece ot temizliği bile bir iki ay sürer."

Melih Gökçek'ten sert tepki: Çalınanlardan Mansur Yavaş sorumlu

A Haber'de Memleket Meselesi programına konuk olan AK Partili Melih Gökçek'ten CHP'li Mansur Yavaş'a sert tepki geldi.

Çalınanlardan Mansur Yavaş'ın sorumlu olduğunu ifade eden Gökçek, şu ifadelerde bulundu:

"Ankapark yüzde 100 Yavaş'ın denetimindeydi. Mansur Yavaş bu parklardan yüzde 100 sorumludur. Gösterdiğim belgede 12. madde de yer alıyor. Çalınanlardan yüzde 100 sen sorumlusun. Sen amirsin burada. Eğer Fen İşleri Başkanı'na bu yetkiyi verdin o yapmadıysa o sorumlu. Her yerde çıkıp bizi buraya almıyorlar diyorsun. İşte sorumlu sensin. Bugün itibarıyla eğer bu programı izleyen varsa Yavaş taraftarı bile olsa ona hak vermeyecektir."