Rezillikleri bitmiyor! İmamoğlu'nun ortağından Öcalan'a özgürlük çağrısı!
DEM Parti terörle yakın ilişkide olduğunun kanıtı olan cümleler kurdu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Tecrit ağır insanlık suçudur, derhal kalkmalıdır, Sayın Öcalan özgürlüğüne derhal kavuşmalıdır” dedi.
DEM Parti terörle yakın ilişkide olduğunun kanıtı olan cümleler kurdu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Tecrit ağır insanlık suçudur, derhal kalkmalıdır, Sayın Öcalan özgürlüğüne derhal kavuşmalıdır” dedi.
DEM Parti'nin Diyarbakır'da düzenlenen mitinginde yine terör propagandası yaşandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları düzenlenen mitingde alçak cümleler kurdu.
TERÖRİST BAŞI ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI!
Mitingde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısında bulundu. "Tecrit kaldırılsın" diyen Hatimoğlulları, "Sayın Öcalan özgürlüğüne derhal kavuşmalıdır" dedi.
PKK'NIN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI
Öldürülen terör örgütü üyelerinin de arkadaşları olduğunu dile getiren Hatimoğlulları, "Bizler Sevelerin, Pakizelerin, Sakinelerin arkadaşıyız." ifadelerini kullandı.
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