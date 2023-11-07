Rezillik diz boyu! Özdağ'ın İsrail ajanlığı ifşa oldu!

Darbeci subayın oğlu Japonya doğumlu ırkçı Ümit Özdağ'ın İsrail bağlantıları ve MOSSAD ajanlığı ifşa oldu. X'te belgeler sunan Gazeteci Emre Erciş, Ödağ'ın tüm bağlantılarını gözler önüne serdi. Erciş 'Türkiye'de 'İncirlik ve Küreciği kapatın' diye sabah akşam slogan at, 10 Aralık 2002'de BESA ve Yahudi Ulusal Güvenlik İşleri Enstitüsü (JINSA) ile birlikte Saddam Hüseyin nasıl devrilir, Saddam devrildikten sonra ABD eliyle Kürtler, Türkmenler ve Araplardan oluşan federatif özerklik nasıl hayata geçer diye ABD ve İsrail'e akıl ver. Hatta yeni kurulacak sistemi BM 10 yıl korusun diye de yol göster. Daha da ironik olanı ABD'nin Irak'ı işgal etmesi için Türkiye'ye de lojistik ve maddi yardım yapmasını teklif et. özdağ, bu mu senin Anti Emperyalist halin, Anti Siyonist halin?' diyerek belgeler paylaştı. Ayrıca Özdağ'ın ABD'nin Irak işgalinde siyonist kuruluşlara akademik destek verdiği ortaya çıktı.

İşte Emre Erciş'in yayınladığı belgeler ve belgelere dair yazıları:

Türkiye'de 'İncirlik ve Küreciği kapatın' diye sabah akşam slogan at, 10 Aralık 2002'de BESA ve Yahudi Ulusal Güvenlik İşleri Enstitüsü (JINSA) ile birlikte Saddam Hüseyin nasıl devrilir, Saddam devrildikten sonra ABD eliyle Kürtler, Türkmenler ve Araplardan oluşan federatif özerklik nasıl hayata geçer diye ABD ve İsrail'e akıl ver. Hatta yeni kurulacak sistemi BM 10 yıl korusun diye de yol göster. Daha da ironik olanı ABD'nin Irak'ı işgal etmesi için Türkiye'ye de lojistik ve maddi yardım yapmasını teklif et. özdağ, bu mu senin Anti Emperyalist halin, Anti Siyonist halin?

'Ümit hocam bu İsrailliler gerçekten yavşak. Sizin 2000'li yıllarda nasıl İsrail düşmanı olduğunuzu bilmezmiş gibi size nasıl iftira atmışlar. Neymiş, 1998-2005 yılları arasında sözde sizi 5 gün önce İsrail'e 90 Milyon $ yardım yapan Kanadalı Yahudilerin finanse ettiği BESA fonlamış. Bu yetmemiş utanmadan birde sizin IDF ve MOSSAD yetkililerine TSK'nın PKK Operasyonlarında izlediği taktikleri anlattığınızı yazmış. Alçak bunlar hocam ya...

1-BESA'nın kapalı toplantılar yaptığını,

2-Senin hamilerin Efraim Inbar ve Ofra Bengio'nun IDF, MOSSAD ve Neoconlarla ilişkisini,

3-Seni finanse eden Ülker dışında ASAM'ın JINSA, AIPAC ve WINEP'ten fonlandığını,

4-ASAM'a hangi Neoconların kapak attığını BELGELERİYLE ispat edersem, şerefin ve haysiyetin üzerine siyaseti bırakacağına söz veriyor musun ?'

Mesela 1 tane soru:

1990-1993 arası Türkiye İsrail Büyükelçisi olan Uri Gordon'un danışma kurulu başkanı olduğu, 1990 yılında Tel-Aviv'e taşınan ve azılı Siyonist olan, JINSA, WINEP ve AIPAC uzmanlarından Barry Rubin (Fotoğrafta yanınızda duran şahıs) ile ilişkiniz neydi?

Neden sizin yayınlarınızda yazdı? Neden yöneticisi olduğu ve Siyonistler tarafından finanse edilen kuruluşunda konferanslara, toplantılara katıldınız?

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Neden Siyonistlerin finanse ettiği bu kuruluş, Efrahim Inbar gibi Siyonistlerin kitaplarını sipariş için neden ASAM'a yönlendiriyor?

Sn özdağ, size 1 tane bile iftira atmadım, bel altı vurmadım, size sadece sorular sordum. Bana 'Cahil' diyerek 'kamuya açık' toplantılardı diyorsunuz. Buyrun, kamuya açık mı değil mi? O dönemki partneriniz cevap vermiş. 'Discussions were off-the-record/KAYIT DIŞI TARTIŞMALAR'.

Sn özdağ, PKK elebaşı'nın Türkiye'ye iadesiyle birlikte size ASAM'ı da, 28 Şubat sürecinde BÇG için 'Diyanet Araştırma Merkezi (DİYAM)'ni kurdurup fişleme yaptırtanda, Ergenekon tapelerinde sizi MHP'nin başına geçirmeye çalışanda aynı ekipti. Üstelik tüm bunları belgeleriyle ispatlarım. Şimdi sizden tek ricam var. Bana TROLLERİNİZLE değil KENDİNİZ CEVAP verin. Verin ki; ak ne kara ne ortaya çıksın. Çünkü artık ben bu olayın tüm detayları açığa kavuşsun diye, en azından tarihe not düşmek adına sadece bu konu üzerinde yazacağım.

Sn özdağ, fragman niteliğinde size yine bir sorum var. Hakkınızda onca tape, fiziki takip, istihbari bilgi olduğu halde ve üstüne üstlük FETÖ'cüler sizi örgütün MHP'yi dizayn etmek için kullandığını sözde tespit ettikleri halde o dönem Zekeriya Öz tarafından neden FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz Soruşturmalarında 1 kez bile ifadeye çağırılmadınız?

Bu kapsamda 3 sorum var:

SORU 1: O dönem evinden çıkmadığınız Mümtaz'er Türköne mi devreye girdi?

SORU 2: Adını açık yazmadığım ama sizin çok iyi tanıdığınız ve kitaplarınızda kaynak gösterdiğiniz Adnan hocanın İsrail İmamı A.S.E. mi devreye girdi?

SORU 3: Tapelere göre bu plan 2002 de devreye konulmuş yani iddiaya göre sizi MHP'nin başına veya alternatif bir parti kurulması için 2002'de hazırlamaya başlamışlar. Bu tarihte ASAM üzerinden BESA, JINSA, WINEP, AIPAK, ARI Hareketi gibi ABD ve İsrailli ünlü Neocon kuruluşlarıyla irtibatlıydınız. Mesela, 'TSK'yı kafesledik' diyen Henri Barkey bile sizin derginizde yazıyordu. Kısacası sizin 1 kez bile ifadeye çağırılmama nedeniniz bu ekibin mi devreye girmesiydi?

Biliyorum siz cevaplamayacaksınız ama bende zaten cevapları var...

Sn umitozdag , 28 Nisan 2000 Tarihli MGK Toplantısında sunulan ve yürürlüğe giren 'İrticai Faliyetlere Karşı Yürütülecek Mücadele Stratejisi' kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı için bir eylem planı hazırlandı. Bu eylem planı, Alan Makovsky, Ian Lesser ve Graham Fuller'in (Bu tarihte babanız ve sizinle birlikte faaliyet yürütüyorlardı) radikal İslam'a karşı Ilımlı İslam projesini hayata geçirmek için Diyanet bünyesinde fişleme yapmayı hedefliyordu. Bu amaçla size kısa adı DİYAM olan 'Diyanet Araştırma Merkezi'ni kurdurdular ve faaliyetleri boyunca Diyanet Vakfı bütçesinden tam 600 MİLYAR 646 MİLYON 6 BİN 233 TL harcadılar. Başında siz ve ASAM'da BESA-JINSA-WINEP ile faaliyet yürüten general ve albaylar vardı. Ben komplo teorisi yapmıyorum, TBMM Arşivine girmiş belgelerle size bir bilgi aktarıp soru soruyorum. O dönem sizin hamilerinizden birisi Çevik Bir di. Sizi yönlendiren ve bu görevi verenlerse Barry Rubin ve Efraim Inbar olmak üzere Neoconlardı. Uzun uzun belgelerle sizi o dönem neye hazırladıklarını yazacağım Sn Özdağ. Ben yazacağım sen okuyacaksın...