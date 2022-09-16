  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Reziller! Mersin'de paketlendiler
Gündem

Reziller! Mersin'de paketlendiler

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir dönem PKK terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 07:59:00 -
Reziller! Mersin'de paketlendiler

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, merkez Akdeniz ilçesinde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana ise el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23