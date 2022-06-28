Rezil rüsva olacak! Ümit Özdağ’a ‘baba’ tokadı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Anayasa’nın rafa kalktığını iddia eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye demokrasisine ağır yaralar açan 1960 darbesinin etkin rol oynayıcılarından babası Muzaffer Özdağ’ı hatırlattı.
Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında, Hatay’daki provokasyon girişimi engellenen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “Anayasa rafa kalkmıştır” sözü konuşuldu.
Türkiye’de Anayasa’nın işletilmediğini iddia eden Özdağ’a, Ali İhsan Karahasanoğlu'ndan tokat gibi bir cevap geldi.
"Senin baban Anayasayı çöpe atmış"
Karahasanoğlu, 1960 darbesinin etkin rol oynayıcılarından Ümit Özdağ’ın babası Muzaffer Özdağ’ın yargılanmamasını ve cezasız kalmasını hatırlatarak, Özdağ’ın bu durumdan cesaret bulduğuna dikkat çekti. Karahasanoğlu Özdağ’a “Senin baban Anayasayı toptan almış kaldırmış çöpe atmış” diyerek tepki gösterdi.