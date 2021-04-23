Rezil gayr-i meşru ilişki mahkemelik oldu: Her türlü pisliğin olduğu bir dava!

Yaşadıkları gayr-i meşru ilişkiden bir çocuk sahibi olan Nazlı Hamarat ve Gaffar Aydın çifti, karşılıklı, 'Şantaj, tehdit ve hakaret' suçlamaları ile mahkemelik oldu.Mahkemede dinlenen tanık ise 'alkolik' Nurseli İdiz'di. İkili arasında yaşanan iğrençlikler, sağlıklı bir toplum için, 'zina'nın yeniden suç sayılması gerekliliğini gözler önüne serdi.

'Nazlı ve Gaffar benim evimde tanıştı'

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen gayr-i meşru ilişkinin duruşmasına müşteki sanık Nazlı Hamarat katılırken, Gaffar Aydın gelmedi. Tanık olarak mahkemye katılan 'alkolik' Nurseli İdiz, şunları söyledi:

"Nazlı ve Gaffar benim evimde tanıştı. Nazlı'nın Gaffar ile tanıştıktan yaklaşık 6 ay sonra hamile olduğunu öğrendik. Daha sonra Gaffar, bebeğin babasını olmadığını söyledi. Nazlı'nın onurunu rencide etti. Bir araya geldiklerinde Nazlı'nın fotoğraflarını çektiğini hem gördüm hem de duydum. Birbirlerinin telefon şifresini biliyor olabilirler. Gaffar zaman zaman ortaya çıkar sonra kaybolurdu. Çocuğun babası olduğunu bazen kabul eder, bazen inkar ederdi. Ben Nazlı'nın Gaffar'a tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini düşünmüyorum."

'Karşı tarafın ilk eşi vahşice öldürüldüğü için korkuyoruz'

Müşteki sanık Gaffar Aydın'ın avukatı, korku içinde olduklarını belirterek, "Dosyada bütün deliller toplandı. Müvekkilimin babalık hususundaki beyanları davayı ilgilendirmektedir. Müvekkilime aile mahkemesinde koruma kararı çıkarttık. Karşı tarafın ilk eşinin vahşice öldürülmesi nedeniyle benim müvekkilim korku içindedir. Müvekkilimin beraatini ve karşı tarafında cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

DNA testi, özel fotoğrafların paylaşımı!

Rezil ilişkinin sahibi Nazlı Hamarat, Gaffar Aydın'ı izinsiz DNA testi yaptırmakla suçladı: "Benden izinsiz çocuğumun saçını ve tükürüğünü alarak DNA testi yaptırdı. Bana ait özel mesaj ve fotoğraflarla şantaj yaptı. Ben şantajı kabul etmeyince bunları basına verdi."

'Ben tehdit etmedim'

Duruşmadan sonra konuşan Nazlı Hamarat, "Gaffar Bey eşimin vahşice öldürülmesini kendisine bağladı. Benim telefonumu alarak, kendisine mesaj attı ve sanki ben atmışım gibi adli makamlara başvurarak bana dava açtı. Ben de özel hayatımı basına sızdırdığı için dava açtım." ifadelerini kullandı.