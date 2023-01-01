Rezil diziye tepki yağıyor! “Bu pisliğe müsaade edenler cezalandırılsın”

yeniakit.com.tr

Star TV’de vizyona girecek olan “Ömer” isimli dizi tartışmaları beraberinde getirdi. Bir imam ve müezzinlik yapan oğlunun hikayesini anlatacak olan dizinin fragmanında, gayri ahlaki giyinen bir kadının Ömer isimli müezzine yakınlık gösterdiği, o elbiselerle camiye gittiği ve babasının da Ömer’i terslediği görüldü.

İslami değerleri reytinge alet edip Müslümanları kullanarak paraları cebe indiren laikçi kültürün söz konusu dizinin fragmanını yayınlaması bile duyarlı insanların tepki göstermesine yetti.

Müslümanlar, söz konusu dizinin yayına girmemesi için çağrı yapmaya başladı. Ayrıca İslami mekanlarda böyle ahlaksız dizilerin çekilmesinin de uygun olmadığı ifade edildi.

Bir vatandaşın yaptığı açıklamada, “Üsküdar Selimiye Camii'nin mekan, Cami imamının ve cami imamının müezzinlik yapan oğlunun uygun olmayan kurgulanmış hayat hikayesini anlatan bu dizinin, dinimize kültürümüze ve temel değerlerimize zarar vereceğinden dolayı, gösterime girmemesini istirham ediyoruz. Bu mekanlarda bu dizinin çekilmesine müsaade eden kişilerin de cezalandırılmasını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.