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Gündem Rezil dizinin oyuncusu Hazar Ergüçlü'den skandal paylaşım! Destek çıktı
Gündem

Rezil dizinin oyuncusu Hazar Ergüçlü'den skandal paylaşım! Destek çıktı

Son olarak ahlaksızlık propagandası yapan Alev Alev dizisinde oynayan Hazar Ergüçlü, yaptığı skandal paylaşımla büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 16:51:00 -
Rezil dizinin oyuncusu Hazar Ergüçlü'den skandal paylaşım! Destek çıktı

Son olarak Show TV’de yayınlanan ahlaksızlık propagandası yapan Alev Alev dizisinde oynayan Hazar Ergüçlü, yaptığı skandal paylaşımla büyük tepki topladı.

Sözde 'soykırım' yalanıyla ilgili paylaşım yapan Hazar Ergüçlü, "Bazı yaralar zamanla iyileşmez. 24 Nisan 1915" yazısını, Instagram'dan yayınlamaya kalktı.

Ergüçlü, gelen tepkilerin ardından geri basmak zorunda kalarak fotoğrafı sildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili sözde "soykırım" ifadesini kullanmasıyla Türkiye ayağa kalkmış, Biden'a tepki yağmıştı.

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