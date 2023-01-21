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Gündem Rezil adam yaptı yapacağını! İsveç Polisinin koruması altında Kur'an-ı Kerim'i yaktı!
Gündem

Rezil adam yaptı yapacağını! İsveç Polisinin koruması altında Kur'an-ı Kerim'i yaktı!

İslam düşmanı Danimarkalı Rasmus Paludan adlı iblis, İsveç polisinin koruması altında Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı. İsveç makamları, "ifade özgürlüğü" bahanesine sığınarak skandala müdahale etmedi. Şu ana kadar Türkiye dışında tepki veren başka ülke de olmadı.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 17:36:00 - 2023-01-21 17:44:16
Rezil adam yaptı yapacağını! İsveç Polisinin koruması altında Kur'an-ı Kerim'i yaktı!

İsveç'te, İslam düşmanı Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, Kur'an-ı Kerim'i yakmak için Türk Büyükelçiliğinin önüne geldi.

Paludan'ın, polis koruması altında elçilik binasının önene geldiği görüldü.

Rezil adam, Türk Büyükelçiliği önünde Allah Resulü'ne yönelik hakaret içeren bir karikatür de açtı. İsveç polisinin yoğun koruması altında mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yaktı.

İsveç makamları her zaman olduğu gibi, "ifade özgürlüğü" bahanesine sığınarak skandala müdahale etmedi. Gün gelir elbette bu Rasmus Paludan adlı iblisin yaptığının hesabı sorulur.

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