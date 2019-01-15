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Rezidansta bir kadını zorla alıkoyan zanlı, operasyonla yakalandı

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan bir rezidansın 22. katında, bir kadını zorla alıkoyan şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

15 Ocak 2019 Salı 16:58
Rezidansta bir kadını zorla alıkoyan zanlı, operasyonla yakalandı

İstanbul Kartal'da polis ekipleri, bir rezidansın 22. katında zorla bir kadının alıkonulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda kadın kurtarılırken, operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı. Öte yandan yapılan operasyonda dairede çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen ve hakkında tehdit, silahla yaralama, konut dokunulmazlığı ihlal, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan Derviş D. isimli şahsın Soğanlık'ta bir rezidansın 22. katında M.K. isimli kadını zorla tuttuğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, rezidansın 22. katına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu M.K. isimli kadın kurtarılırken, Derviş D. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada paketlenerek satışa hazır vaziyette bin 100 gram skunk, 550 gram marihuana, 744 adet ekstasy hap, 233 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 10 bin 600 TL ve 1 cep telefonu ele geçirildi. Derviş D., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine gönderildi.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:58
  1. İstanbul
  2. Kartal
  3. Zorla alıkoyma

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