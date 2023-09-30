Rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor! Hilal Kaplan duyurdu: Bu iş karakolda biter

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, CHP'de yaşanan son rezilliklere temas etti. "CHP'de İstanbul İl Başkanlığı ve Genel Başkanlık için yapılacak kongrelere kadar neler yaşanacak, Allah bilir. Partinin içindeki gerilim, kongrelerin çok ateşli geçeceğini ve iki tarafın karakolluk olacağını gösteriyor. Bir an bu kadronun ülkemizi yönettiğini düşünün. Resmen ülkece ipten dönmüşüz" ifadelerini kullanan Kaplan, yazısında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi, doksanlı yılları hasretle ananlara eski kavgalarını hatırlatmak için var gücüyle uğraşıyor.

Malum doksanlı yıllar sadece patlayan çöplükler, hastane sıraları veya terör örgütü PKK'nın katliamlarıyla dolu değildi. Aynı zamanda önce SHP, sonra CHP'deki kongre kavgalarıyla da meşhurdu. Hakkını yememek lazım, mevcut CHP doksanlı yıllardaki hâlini şimdiden geçti. Cumhurbaşkanlığı seçimini % 60 ile kazanacağından emin olan "Piro" destekçileri, seçim öncesi yaptıkları kalp işaretlerini unutup kafa göz kavgaya girişti.

Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ekibinden Sultangazi İlçe Başkanı'nı "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik. Hiç önemli değil basın masın" sözleriyle kameralar karşısında azarladı. İmamoğlu, siyasi yasaklı Kaftancıoğlu tarafından yönetilen İstanbul İl Teşkilatı'nı ele geçirmek için uğraşırken, teşkilat tarafından yalnız bırakıldığı için de tepki gösterdi.

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Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na cevabı il başkanlığına aday olan Cemal Canpolat'ın şu sözlerini alkışlayarak gösterdi: "CHP'lilerin belediyelerde iş bulabilmek için İyi Parti'nin kapılarına gitmek zorunda bırakılmasına son vereceğiz."

İmamoğlu'nun AK Parti seçmenlerine efelenmesine alkış tutan CHP'liler, onun kendilerine dönen sinir krizleriyle yeni yeni tanışırken, partide kavga çıkmayan bir kongre haber değeri taşır oldu. Partinin en çok oy aldığı İzmir'den hiç iddiasının olmadığı Siirt'e kadar il kongrelerinde kavgalar gündemi meşgul etti. Afyonkarahisar merkez ilçe kongresinde milletvekili salonu bastı.

Hadi son bir ayda yaşanan bütün bu olayları partinin genel başkan değiştirmeyi amaçlayan kongresine bağlayalım ve daha 14 Mayıs'ta "Türkiye'nin bütün sorunlarını çözecek kadrolar" olarak kendilerini pazarlayan isimlerin kavgalarını görmezden gelelim. Ya ikisi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinde olan CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ile Ankara Milletvekili Okan Konuralp'in mahkemelik olmasına ne diyeceğiz?

İddia o ki Eren Erdem, Okan Konuralp'in partide işe başlattığı Ömer Topsakal'ı kovuyor. Bununla da ilgili T24 sitesine Ömer Topsakal'ın Kılıçdaroğlu'nun aracını özel işlerinde kullandığına dair haber yaptırıyor. Haberin yayınlanması sonrası ilgili muhabiri arayan Okan Konuralp de "Bu partiyi kimin yönettiğini göreceksiniz. Ömer geri gelecek. O Eren Erdem'in anasını s... Sana bu haberi yaptıran kişinin Erdem olduğunu itiraf edeceksin. Sana yarım saat müsaade" sözleriyle muhabiri tehdit ediyor.

Erdem olayı Kemal Kılıçdaroğlu'na iletirken olayı yalanlaması istenen Konuralp susarak küfrettiğini ikrar ediyor. İkili şimdi mahkemelik.

CHP'de İstanbul İl Başkanlığı ve Genel Başkanlık için yapılacak kongrelere kadar neler yaşanacak, Allah bilir. Partinin içindeki gerilim, kongrelerin çok ateşli geçeceğini ve iki tarafın karakolluk olacağını gösteriyor. Bir an bu kadronun ülkemizi yönettiğini düşünün. Resmen ülkece ipten dönmüşüz."