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Siyaset Rezalete CHP’liler bile dayanamadı! 'Diktatör tavırlarınızdan tiksiniyorum'
Siyaset

Rezalete CHP’liler bile dayanamadı! 'Diktatör tavırlarınızdan tiksiniyorum'

Yeniakit Publisher
2024-02-10 15:55:00 -
Rezalete CHP’liler bile dayanamadı! 'Diktatör tavırlarınızdan tiksiniyorum'

Çanakkale'nin Kepez Beldesi'nde uzun süredir çözülemeyen çamurlu su rezaleti, CHP tabanında da gerginliğe yol açtı. Belediye Başkanı Birol Arslan'ın 5 yıldır birlikte yol yürüdüğü belediye meclis üyesi Ülkü Şimşek Tutak, "Bu beceriksizliğe artık daha fazla dayanamıyorum. Diktatör tavırlarınızdan tiksiniyorum" diyerek CHP'den ve belediye meclis üyeliğinden istifa etti. CHP Meclis Üyesi Tutak, "5 yıldır Kepez'in yaşadığı rezaletleri anlatmak için bugün buradayım. Her şeyi ben bilirim, her şeyi istediğim gibi yaparım edasıyla davranıp Kepez'i yönetilemez hale getirdiniz" dedi.

Çanakkale'nin Kepez Beldesi'nde uzun süredir çözülemeyen çamurlu su rezaleti, CHP tabanında da gerginliğe yol açtı. Belediye Başkanı Birol Arslan'ın 5 yıldır birlikte yol yürüdüğü belediye meclis üyesi Ülkü Şimşek Tutak, "Bu beceriksizliğe artık daha fazla dayanamıyorum. Diktatör tavırlarınızdan tiksiniyorum" diyerek CHP'den ve belediye meclis üyeliğinden istifa etti. CHP Meclis Üyesi Tutak, "5 yıldır Kepez'in yaşadığı rezaletleri anlatmak için bugün buradayım. Her şeyi ben bilirim, her şeyi istediğim gibi yaparım edasıyla davranıp Kepez'i yönetilemez hale getirdiniz" dedi.

'ARTIK DAYANAMIYORUM'

"Bugün Kepezlilerin musluklarından çamurlu su akıyorsa bunun tek nedeni başkanın inadıdır" diyen Tutak, "Atikhisar Barajı'ndan su almayı teklif ettik, kılınızı kıpırdatmadınız. Arıtma tesisi başkanlığınız döneminde kullanılamaz hale geldi. Kepezliler çamurlu su içerken siz en yakın arkadaşınızın gönlünü hoş etmek için 450 bin lira harcayıp deve güreşi düzenlediniz. Siz hiç Kepez için çalıştınız mı? Artık yaptıklarınıza dayanamıyorum. Belediye meclis üyeliğimden ve partimden istifa ediyorum" dedi.

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