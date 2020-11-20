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Medya Rezalet paçadan akıyor.. Laikçi zihniyetin utanmazlığı ‘yuh’ dedirtti! Öykü Serter ahlaksızlığını açık açık itiraf etti
Medya

Rezalet paçadan akıyor.. Laikçi zihniyetin utanmazlığı ‘yuh’ dedirtti! Öykü Serter ahlaksızlığını açık açık itiraf etti

İzmir depremi sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyar kasan sunucu Öykü Serter konuk olduğu bir Youtube kanalında uzun süre evli bir erkekle birlikte olduğunu itiraf etti. "Mor Çatı” gibi sözde kadın haklarını savunan derneklerin Serter’in rezaletine sessiz kalması ise ikiyüzlülüğü gözler önüne serdi. Laikçi yaşam tarzını benimseyenlerin ahlaksızlıklarını marifetmiş gibi yüzü dahi kızarmadan ifşa etmesi ise 'pes' dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 10:36:00 -
Rezalet paçadan akıyor.. Laikçi zihniyetin utanmazlığı ‘yuh’ dedirtti! Öykü Serter ahlaksızlığını açık açık itiraf etti

İzmir’de yaşanan depremin ardından sosyal medyada yaptığı hükümeti eleştiren paylaşımlarıyla duyar kasarak gündem olmaya çalışan sunucu Öykü Serter, yaptığı bir ahlaksızlığı açık açık itiraf etti.

"Evli bir erkekle birlikte oldum"

Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz YouTube kanalındaki Gör Beni programına konuk olan Serter, uzun süre evli bir erkekle birlikte olduğunu söyleyerek "Bu yuva yıkmak gibi bir durum muydu? Hayır, benden önce de o yuvada defalarca yaşanmış ilişkiler vardı" dedi.

Serter, "Medeni durumu ilişki yaşamaya müsait olmayan bir erkekle çok uzun süre birlikte oldum ama yuva yıkan kadın değilim. Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı. Benden önce yaşanmış ilişkiler vardı. Çok aşık olmuştum. Keşke bir yuvam olsa çocuğum olsa diye hayaller kuran bir kadındım ama bu hayal balonunu patlatıp yaşananları arkamda bırakıp gittim" ifadelerini kullandı.

Konuşurken yüzü dahi kızarmayan Serter’in rezil sözleri ‘pes’ dedirtti.

Kadın dernekleri sus pus!

Her platformda kendisini kadın hakları savunucusu olarak pazarlayan Mor Çatı adlı sözde kadın derneklerinin, Öykü Serter’in büyük bir ahlaksızlığa imza atarak evli bir erkekle ilişki yaşamasına sessiz kalması ortaya konan ikiyüzlülüğü bir kez daha gösterdi.

Serter’in rezaletinde üç maymunu oynayarak aldatılan kadının mağduriyetini görmezden gelen Mor Çatı gibi sözde kadın derneklerinin asıl amacının kadın haklarını savunmak değil, ‘ahlak’ ‘evlilik’ ‘aile’ gibi toplumun değerlerinin altını oymak olduğu ortaya çıktı.

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Yorumlar

Ya bunlara özenen

Dindar görünümlülere ne demeli!
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ali

Bunlarin işi anlik zevktir kucaktan kucaga dolaşirlar,aile, yuva ,cocuk bunlar için hiç bir şey ifade etmez günün birinde bir kösede sessiz sedasiz ölürler
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