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Yaşam Rezalet paçadan akıyor.... Damadın kaynanasına gönderdiği rezil mesajları ortaya çıktı!
Yaşam

Rezalet paçadan akıyor.... Damadın kaynanasına gönderdiği rezil mesajları ortaya çıktı!

Eşinin, annesine ilgi duyduğunu öğrenen genç kadın, annesine eşi tarafından atılan mesajları görünce sinir krizi geçirdi. 6 yıllık evliliği boyunca kocasının annesine iğrenç mesajlar atması sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşayan mağdur eş, Aile Mahkemesine başvurarak boşanma davası açtı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 10:13:00 - 2021-09-15 10:14:33
Rezalet paçadan akıyor.... Damadın kaynanasına gönderdiği rezil mesajları ortaya çıktı!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir boşanma hikâyesi yaşanıyor. Eşinin annesine âşık olan genç adam, hislerine yenik düşüp aşkını itiraf etti. Kaynana ise damadından gelen ilan-ı aşk sonrası bu aşkın imkânsız olduğunu damadına anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı. İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki talihsiz genç kız N. K. ve 32 yaşındaki K. K. çifti 2015 yılında hayatlarını birleştirdi.Çiftin bu evliliklerinden bir çocuğu oldu.

İddiaya göre geçtiğimiz aylarda çift arasında geçimsizlik başladı. Genç adam, eşi ve çocuğu ile ilgilenmiyor, eş vazifesini yerine getirmiyordu. Aldatıldığından şüphelenen kadın, eşi ile iletişim kurmak istediğinde ise olumsuz bir tepki ile karşılaşıyordu. Ne yapacağını bilemeyen mağdur kadın aylarca ilişkiyi bu şekilde sürdürmek zorunda kaldı.

''Kızım kocan bana âşık, boşan bu adamdan''

Sabah'ın özel haberine göre oğlu sebebiyle aylarca evliliğini sürdürmeye çalışan çaresiz kadın, annesinden yardım istedi. Fakat duydukları karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan kadın hayatının şokuyla baş başa kaldı. Yine iddiaya göre 55 yaşındaki anne R.T. kızı N. K.'ya damadının kendisine attığı ilanı aşk mesajlarından bahsetti. Duydukları sonrası sinir krizi geçiren mağdur kadın, ''Sana aşığım. Kızınla evliyim ama aklım, fikirim, yüreğim seninle'' sözlerini barındıran yüzlerce mesajı okudu. Okudukları karşısında tamamen yıkılan N. K., eşiyle yüzleşmek istediğinde ise fiziki ve psikolojik darba maruz kaldı. Ne yapacağını bilemeyen kadın İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak boşanma davası açtı.

''Anneme âşık bir adam kocam olamaz''

Genç kadın boşanma dilekçesinde; 6 yıllık eşinin annesine attığı aşk mesajları sonrası büyük bir şok yaşadığını, eşinin evlendikten kısa bir süre sonra kendisini aldattığından şüphelendiğini fakat annesinin mesajları gösterene kadar bu duruma inanmadığını anlattı.

Eşinin annesine duyduğu büyük aşkı itiraf etmesi ardından uğradığı psikolojik zararın tarifsiz olduğunu ifade eden genç kadın ''Bu evlilikte eşimin kayınvalidesine duyduğu aşk nedeniyle meydana gelen zararın tümünün tek sorumlusu boşanmak istediğim K. K.'dir. Maddi manevi oluşan tüm zararda tam kusurlu olan oğlumun babasının iştirak nafakası ile 100 bin liralık tazminat ödemesi gerekmektedir. K.K.'nin ağır kusurlu eylem ve davranışlar sergileyerek zaten yerine getirmediği eş sorumlulukları sebebiyle tazminatın ödenmesini ve boşanmamızı talep ediyorum. Anneme âşık olan bir adamla evlilik birliği sürdürmem imkânsız bir hal aldı'' ifadelerini kullandı. Dava dosyasına eşi Kemal K.'nin annesi R.T.'e attığı aşk mesajlarını delil olarak sunan N. K.'nin açtığı boşanma davası sürüyor.

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Yorumlar

KARAMUTASYON

KAVŞAĞA BAK ULAN DİNGO DANGO BİRİ KALKIP SENİN ANANA İLANI AŞK ETSE NE OLURDU? NASIL TEPKİ VERİRDİN? PEZEVENK HERİF… ULAN MİS GİBİ HAYATIMIZ VAR MAALESEF DEĞERİNİ KIYMETİNİ BİLMİYORUZ… SAĞLIĞIN YERİNDE HALİN VAKTİN YERİNDE ÇOLUĞUN ÇOCUĞUN AİLEN HEP BİRLİKTESİNİZ ALLAH’TAN DAHA NE İSTİYORSUNUZ ADİ HERİF…! BUNLARA VERİLECEK EN GÜZEL CEZA “<< HADIM >>”
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Ceto

Kemalis bir egitim sisteminde hersey mumkun
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