Rezalet ki ne rezalet! Şu kadının yaptığına bakın! Yüzünde meymenet yok

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Kemal Kılıçdaroğlu'na değil de Tayyip Erdoğan'a oy veren depremzedelerden “aşağı tabaka" diye bahseden nefret dolu kadına verdi veriştirdi. Altınok, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Yolda uzatılan mikrofona depremzedelerden "Aşağı tabaka..." diye bahsetmeye başlıyor emekli bir kadın.

Çünkü Kılıçdaroğlu'na değil Erdoğan'a oy vermişler.

Güle güle "Adıyaman tarafları falan düşünsün. Valla biz hayatımızdan memnunuz" diyor.

Sefaletine aldırmadan zor durumdaki insanlara nispet yapıyor.

Yüzünde meymenet yok ama sırıtıyor tabii ki.

Ki biliyorsunuz Çetin Altan'ın, "Kendinden az kazanana ayak takımı, kendinden çok kazanana ise hırsız derler" diye tarif ettiği bu toplumsal tortunun en belirgin özelliğidir bu...

Gözlerinin iştirak etmediği, tüm yükün elmacık kemiklerine kaldığı bir gülümseme.

Çünkü içlerindeki nefret irini daha fazlasına müsaade etmez.”

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