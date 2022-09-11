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Gündem Rezalet ki ne rezalet! O oyuncuyla ilgili flaş gelişme
Gündem

Rezalet ki ne rezalet! O oyuncuyla ilgili flaş gelişme

Oyuncu Kubilay Aka, aylar sonra yeniden müstehcen fotoğraf ve videolarının ortaya çıkarılmasıyla tehdit edildi. Öncesinde, kendini tehdit edenlere 40 bin dolar kaptıran Aka, bu sefer soluğu savcılıkta aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 09:50:00 -
Rezalet ki ne rezalet! O oyuncuyla ilgili flaş gelişme

 

Oyuncu Kubilay Aka, aylar sonra yeniden müstehcen fotoğraf ve videolarının ortaya çıkarılmasıyla tehdit edildi. Öncesinde, kendini tehdit edenlere 40 bin dolar kaptıran Aka, bu sefer soluğu savcılıkta aldı.

Çukur ve Aşk 101 gibi rezil yapımlarda boy gösteren Kubilay Aka'nın ifşaları ortaya çıktı. Daha önce de sevgilisi Miray Daner'i aldattığıyla ilgili iddialarla magazin gündemine düşen Kubilay Aka'nın olayları bitmiyor. Aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla bir türlü gündemden düşmek bilmeyen oyuncu, bu sefer de gündeme bomba gibi düştü. Kendisini, çıplak fotoğraf ve videolarını yaymakla ve herkese rezil etmekle tehdit eden dolandırıcılara daha önce kaptırdığı 40 bin dolardan sonra aklı başına gelen oyuncu Kubilay Aka, bu sefer soluğu savcılıkta aldı. Kendisinden şantaj yoluyla para talep eden kimliği belirsiz kişilerin Nisan ayında 40 bin dolar para almalarına rağmen hâlâ şantaja devam ettiklerini ve maruz kaldığı tehditler nedeniyle endişenlendiğini belirten ünlü oyuncunun şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

 

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