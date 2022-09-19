Rezalet ki ne rezalet! O CHP'liler rakı masasından kalkıp bunu yaptı

Yeni Asır gazetesi yazarı Erhan Gülenç, CHP zihniyetinin ahlaksızlığını bir defa daha gözler önüne serdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde geçtiğimiz Cuma günkü meclis oturumunda rezaletin dibine vurulduğuna işaret eden Gülenç, Aliağa ile ilgili hazırlanan çevre raporu konusunda gündeme gelen önergenin görüşmeleri sırasında çıkan sert tartışma sürerken meclis salonunda yer alan CHP'lilerin kararı çıkarmak için gerekli sayıya yetmediğinin anlaşıldığını, bu sırada telefonla aranarak Meclis'e geri çağrılan CHP'li üyelerin ve belediye başkanlarının bir kısmının alkollü olduğunu ileri sürdü. İşte rakı masasından Meclis’e dönen CHP'lilerin ibretlik halinin özetlendiği o yazı:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde geçtiğimiz Cuma günkü meclis oturumunda rezaletin dibine vuruldu. Aliağa'yla ilgili hazırlanan çevre raporu konusunda gündeme gelen önergenin görüşmeleri sırasında çıkan sert tartışma sürerken meclis salonunda yer alan üyelerin, daha doğrusu CHP'lilerin, kararı çıkarmak için gerekli sayıya yetmediği anlaşıldı. Başkan Tunç Soyer İspanya'da olduğu için oturumu yöneten Başkanvekili Mustafa Özuslu, bu nedenle toplantıya 1 saat ara verdi.

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU!

Bu sırada CHP'li üyeler telefonla aranarak Meclis'e geri çağırıldı. CHP'li üyelerin ve belediye başkanlarının bir kısmı, bu telefonun ardından gittikleri yerden döndü. Şimdi bazıları bu yazdıklarımıza kızacaktır, ancak, birçok meclis üyesinin iddiasına göre, geri dönen CHP'li üyelerin bazıları alkollüymüş, meclis görüşmeleri sürerken gidip oturdukları rakı-balık masasından kalkıp gelmişler.

Zaten dönmelerinin ardından alkolün etkisinden midir bilinmez ama küfürlerin de havada uçuştuğu ifade ediliyor.

BU NE CİDDİYETSİZLİK BÖYLE?

Yani düşünebiliyor musunuz ortaya çıkan rezaleti? Büyükşehir Belediyesi'nde iktidar olan parti CHP... Bu partinin 121 meclis üyesi bulunuyor. Karar yeter sayısı için en az 45 üyenin kabul oyu vermesi gerekiyor. Ancak birçok meclis üyesi, huzur hakkı alabilmek amacıyla imza attıktan sonra çekip gittiği için CHP, meclisteki karar çıkarma yeter sayısını kaybediyor. CHP'li üye sayısının bir ara 26'ya düştüğü bile kaydediliyor. Ardından meclisin tatil edilmesi gerekirken oturuma 1 saat ara verip sağdan soldan adam toplayıp meclise getiriyorlar. Üstelik bazılarının da alkollü olduğu belirtiliyor.

Küfür, kıyamet kopuyor. Bu nasıl bir skandaldır, bu nasıl bir ciddiyetsizliktir...

YÜCEL ÖNCE İŞİNİ YAPMALI

Peki CHP'de bunun sorumlusu kim?

Başkan Soyer, İspanya'da geziyor, meclisteki CHP Grubu'nun başkanı sıfatını taşıyan Deniz Yücel ise, milletvekili adaylığı derdine düştüğü için görevini yerine getirmiyor.

Yaptığı tek iş sağa sola sosyal medya üzerinden laf yetiştirmek. İl Başkanıysan önce Büyükşehir Meclis Grubu'na sahip çıkacaksın, onları orada tutacaksın.

Önce İl Başkanlığının hakkını vereceksin, milletvekili olma peşine ondan sonra düşeceksin...

İşin bir de şu boyutu var... CHP, uzun süredir seçimlerde iktidara geleceği iddiasını ortaya atıyor. CHP eğer olur da hasbelkader iktidar olursa TBMM'yi de böyle mi yönetecek? CHP, bu zihniyeti değiştirmediği takdirde TBMM'den kanun bile çıkaramaz... İzmir'e şu an nasıl yazık oluyorsa Türkiye'ye de öyle yazık olur..."