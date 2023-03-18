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Rezalet ki ne rezalet! Hiç durmayın, asın bunları

Ankara'da alkollü olduğu iddia edilen tır sürücüsü, park halindeki 7 otomobile çarptı. Feci kazada bir kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 13:46:00 -
Rezalet ki ne rezalet! Hiç durmayın, asın bunları

Ankara'da alkollü olduğu iddia edilen tır sürücüsü, park halindeki 7 otomobile çarptı. Feci kazada bir kişi yaralandı.

 

Kaza, dün akşam 17.00 sıralarında Etimesgut ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, sürücüsünün alkolün etkisinde olması sebebiyle kontrolünü kaybettiği tır park halindeki 7 otomobile çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan bir kadının hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

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Yorumlar

ancak

işte chp bu. ülkeye ahlaksızlık kötülük getirmekten ve savunmaktan başka işleri olmuş mu?

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