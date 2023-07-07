Rezalet ki ne rezalet! Bu soyguna zam mı dayanır?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, iktidarın iyi kötü vatandaşın cebine koyduğunu anında çarpmak için organize olmuş güruha çok sert tepki gösterdi. Araba piyasasını örnek veren Altınok, “Bu soyguna zam mı dayanır?” başlıklı yazısında şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi söz verdiği gibi işçi ve memur maaşlarına enflasyonun üzerinde zamlar yapıyor. Sırada da emekliler var.

Ama ne fayda.

Hayır sadece enflasyondan bahsetmiyorum...

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Bu canavarı besleyenlerden, yarısı sayılarsa yarısı psikoloji olan ekonomiye güvensizliği körükleyerek geçinen, iktidarın iyi kötü vatandaşın cebine koyduğunu anında çarpmak için organize olmuş güruhtan söz ediyorum.

Araba piyasası örneğin... Maaşlara zam gelir gelmez otomobil fiyatlarını artırdılar. Bakanlığın ikinci elin fiyatı sıfırı geçemez kuralını delmek için malum siteye koydukları etiketlerden bir sıfırı atıyorlarmış.

Pes!

Daha önce de ikinci el otodaki 6 bin kilometre sınırını noterlerde yaptıkları satışlarda sözlü beyanlarla "hallediyorlardı". Alıcıyla da gerçek kilometre üzerinden fiyatı belirliyorlardı. Satışlarda otomobillerin kilometresini kontrol eden noter var mı?

Her gün yeni bir oyun...

Dolandırıcılıkta sınır tanımayan ve 7/24 mesai yapan bu "yaratıcı akla" zam mı dayanır?”