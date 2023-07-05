Rezalet ki ne rezalet! ABD ‘Abdullah'ı alıp ‘Allen' veriyor! Bu nasıl iş yahu

Amerikan vatandaşı Allen Brooks’un, İstanbul Havalimanı’nda pasaport işlemleri sırasında endişeli hareketleri ve İngilizce aksanından şüphelenilince parmak izi bölümüne götürüldüğünü, burada yapılan çalışmada Brooks’un FETÖ’den aranan Abdullah Uzundere olduğunun belirlendiğini aktaran Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, “FETÖ'yü devletten atmak elbette önemli ama Abdullah'lar Allen'e dönüştüğü sürece FETÖ tehdidi devam ediyor demektir” tespitini yaptı. Tayiz, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

“ “Abdullah", Anadolu'da en çok rastlanılan isimlerden ve çok güzel bir ad. "Allah'ın kulu" anlamına geliyor. Anadolu'nun Türk İslam vatanına dönüşmesini de simgeliyor.

Her evde muhakkak bir "Abdullah" vardır. Her mahallede onlarcası. Anadolulu hayatını Allah ve Peygamber (s.a.s)'in sevgisiyle dolduruyor, kuşatıyor, anlamlandırıyor. Türk devletleri bu ruh, bilinç üzerinde yükseliyor.

ABD'nin Abdullah'ları alıp yerine bize Allen'leri göndermesi rastgele bir dönüşüm olmamalı. FETÖ'nün Anadolu'dan devşirdiği Abdullah'ların birçoğu ABD'ye ve Batı'ya sığındı. Ve gün geçtikte isimlerini değiştirerek Amerikan pasaportlarıyla ülkeye geri gönderiliyorlar.

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Şu haber çok dikkat çekici: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, ABD'den ülkeye giriş yapan Allen Brooks'un, pasaport kontrolü esnasında şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine parmak izini aldı.

Ekiplerce yapılan incelemede, şüphelinin FETÖ kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arama kaydı olan 'Abdullah U.' olduğunu tespit etti.

ABD vatandaşlığı da bulunan şüphelinin, adını "Allen Brooks" olarak değiştirdiği öğrenildi."

FETÖ yapılanmasıyla ilgili çok şey söylenebilir. "ABD'nin istihbarat aparatı" en çok yapılan tespitlerden. FETÖ en çok da Anadolu'yu kalbinden, devleti beyninden vurma projesiydi. Peki tehlike atlatıldı mı? FETÖ dar bir istihbarat aparatı olarak görülmeye devam ederse zor. FETÖ'yü devletten atmak elbette önemli ama Abdullah'lar Allen'e dönüştüğü sürece FETÖ tehdidi devam ediyor demektir. Önemli olan bu dönüşümün önünü kesmek. Bunu başarmadan hiçbir 'çözüm' gerçek ve kalıcı olmaz.”