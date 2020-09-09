  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Reyhanlı saldırısının faili, mavi listede aranan terörist Ercan Bayat yakalandı
Gündem

Reyhanlı saldırısının faili, mavi listede aranan terörist Ercan Bayat yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından, terörden arananlar listesinde mavi kategoride bulunan Ercan Bayat'ın yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:31:00 -
Reyhanlı saldırısının faili, mavi listede aranan terörist Ercan Bayat yakalandı

Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuşan Soylu, "Bu sabah itibarıyla MLKP'den 34 kişi gözaltına alındı. Yine bu sabah DEAŞ operasyonu devam etti. Sözde emirin irtibatlı olduğu 11 şüpheli yakalandı. Yine bu sabah DEAŞ ile ilgili 10 hedefimiz vardı 6’sını aldık" dedi.

Bakan Soylu, 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının failleri arasında aranan THKP/C'li terörist Ercan Bayat'ın da yakalandığını açıkladı. Soylu, "2013'te Reyhanlı'da canımız yanmıştı. 'THKP/C Acilciler' diye sinsi planlar yapan bir örgüt. O saldırıyı yapanlardan bir tanesini terörden arananlar listesinde mavi kategoride olan Ercan Bayat'ı aldılar getirdiler" açıklamasını yaptı. Bayat'ın Hatay'da sorgusunun sürdüğü ve teröristin üzerinden Suriye rejimi tarafından verilen silah taşıma ruhsatı çıktığı öğrenildi. Soylu ayrıca 2016'dan bugüne kadar terör örgütü PKK üyesi 768 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu ifade etti. Soylu’nun, Ercan Bayat’ın yakalandığını açıklaması, patlamalarda hayatlarını kaybedenlerin yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

Patlamalarda oğlu Oğulcan’ı kaybeden ve 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı olan Ahmet Tuna, “Devletimize ve hükümetimize yaptıkları bu operasyondan dolayı çok teşekkür ediyoruz ve devamını bekliyoruz. Çocuklarımızın katilleri yakalandığı için sevinç içindeyiz. Ercan Bayat’ın yakalanması bugün aldığımız en güzel haberdir. Kimsin sen, devletimiz seni 9 yılda olsa 10 yılsa olsa yakalar ve buraya getirir. Allah’ın izniyle hepsi yakalanarak buraya getirilecektir. Allah devletimize zeval vermesin” dedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
53 kişi hayatını kaybetmişti! Reyhanlı bombacısı bakın hangi ülkenin ajanı çıktı
Gündem

53 kişi hayatını kaybetmişti! Reyhanlı bombacısı bakın hangi ülkenin ajanı çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırsısının sorumlularından mavi kategoride yer alan Ercan Bayat'ı..
Gelecek Partisi'nden Selahattin Demirtaş'ın çağrısına cevap
Gündem

Gelecek Partisi'nden Selahattin Demirtaş'ın çağrısına cevap

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı "Demokr..
Sözleri ülkeyi ayağa kaldırdı! Erol Mütercimler'den İmam Hatiplilere ağır hakaret
Gündem

Sözleri ülkeyi ayağa kaldırdı! Erol Mütercimler'den İmam Hatiplilere ağır hakaret

Erol Mütercimler hakkında katıldığı bir televizyon programında İmam Hatiplilere yönelik ağır hakaretlerinden dolayı suç duyurusunda bulunuld..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı