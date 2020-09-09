Reyhanlı saldırısının faili, mavi listede aranan terörist Ercan Bayat yakalandı

Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuşan Soylu, "Bu sabah itibarıyla MLKP'den 34 kişi gözaltına alındı. Yine bu sabah DEAŞ operasyonu devam etti. Sözde emirin irtibatlı olduğu 11 şüpheli yakalandı. Yine bu sabah DEAŞ ile ilgili 10 hedefimiz vardı 6’sını aldık" dedi.

Bakan Soylu, 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği saldırının failleri arasında aranan THKP/C'li terörist Ercan Bayat'ın da yakalandığını açıkladı. Soylu, "2013'te Reyhanlı'da canımız yanmıştı. 'THKP/C Acilciler' diye sinsi planlar yapan bir örgüt. O saldırıyı yapanlardan bir tanesini terörden arananlar listesinde mavi kategoride olan Ercan Bayat'ı aldılar getirdiler" açıklamasını yaptı. Bayat'ın Hatay'da sorgusunun sürdüğü ve teröristin üzerinden Suriye rejimi tarafından verilen silah taşıma ruhsatı çıktığı öğrenildi. Soylu ayrıca 2016'dan bugüne kadar terör örgütü PKK üyesi 768 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu ifade etti. Soylu’nun, Ercan Bayat’ın yakalandığını açıklaması, patlamalarda hayatlarını kaybedenlerin yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

Patlamalarda oğlu Oğulcan’ı kaybeden ve 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı olan Ahmet Tuna, “Devletimize ve hükümetimize yaptıkları bu operasyondan dolayı çok teşekkür ediyoruz ve devamını bekliyoruz. Çocuklarımızın katilleri yakalandığı için sevinç içindeyiz. Ercan Bayat’ın yakalanması bugün aldığımız en güzel haberdir. Kimsin sen, devletimiz seni 9 yılda olsa 10 yılsa olsa yakalar ve buraya getirir. Allah’ın izniyle hepsi yakalanarak buraya getirilecektir. Allah devletimize zeval vermesin” dedi