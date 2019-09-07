Reyhanlı heyeti ETSO’yu ziyaret etti

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Zaroğlu öncülüğünde, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinden oluşan heyet, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M.Emre Alp ve ETSO Yönetim Kurulu üyelerinin karşıladığı heyete Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın yapısı ve Edirne’nin ticari, sanayi, ekonomik, tarihi ve kültürel yapısı hakkında bilgiler verildi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler veren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Osmanlıya yıllarca Başkentlik yapmış olan Edirne, Anadolu’yu Avrupa’ya birleştiren bir konumda olması nedeniyle zengin bir kültüre sahiptir. İlimiz Yunanistan ve Bulgaristan’a sınır kapıları olan ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve turizme dayalı bir şehir. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak sınır İli olmanın avantajıyla üyelerimizin komşu ülkelerle ticaretinde yaşadıkları sıkıntılara anında müdahale ederek çözüyoruz. Bunun yanı sıra sınırötesi projelerle bu ülkelerdeki Ticaret ve Sanayi Odaları ve diğer Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ilişkilerimizi sürekli sıcak tutuyoruz" sözlerine yer verdi.

ETSO Meclis Başkanı M. Emre Alp ise "Odamızda 16 farklı meslek komitesi ve 3 bin 500 üyemiz bulunmakta. Bizler üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda ekonomi ve ticareti güçlendirmek adına her türlü çalışmaya destek vermekteyiz. Bu kapsamda Odalar ile gerçekleştirilecek işbirliği projelerine her zaman açığız" dedi.

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Zaroğlu ise Hatay ve Reyhanlı bölgesini tanıtarak, "Hatay ülkemizin güneyinde yer alan bir sınır şehridir. Edirne’nin de Yunanistan ve Bulgaristan’a sınır kapısı olması dolayısıyla iki şehir arasında birçok benzerlik bulunmaktadır. Bölgemiz lojistik sektörü yönünden çok güçlü ve İstanbul’dan sonra 2. gelişmiş şehir. Ancak son dönemlerde bölgede yaşanan sıkıntılar sektörde daralmaya sebep olsa da Oda olarak bunları aşmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.