  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Revani nasıl yapılır? Tam ölçülü revani tarifi
Kadın - Aile

Revani nasıl yapılır? Tam ölçülü revani tarifi

Revani için hangi malzemeler gerekli? Şerbetli leziz bir tatlı tarifi arayanlar ‘Kolay revani nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Revaninin içinde hangi malzemeler var? Tam ölçülü revani tarifi

Yeniakit Publisher
2021-12-31 22:35:00 -
Revani nasıl yapılır? Tam ölçülü revani tarifi

Yumuşacık, ağızda dağılan revani hazırlamak isteyenler tam ölçülü tarifleri araştırıyor. İşte, denenmiş tam ölçülü revani tarifi

Tam ölçülü revani tarifi

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 3 adet yumurta
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 su bardağı irmik
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı su
  • 2,5 su bardağı şeker
  • Yarım limonun suyu

Revani nasıl yapılır?

Tatlıyı hazırlamaya şerbetiyle başlamanız gerekiyor.

Su ve şekeri tencereye alın. Şerbet kıvam alınca limon suyunu ekleyip 5 dakika sonra ocağın altını kapatın.

Bir yoğurma kabının içine yumurta ve şekeri alıp iyice çırpın.

Ardından yağ, yoğurt ve irmiği ekleyin.

Son olarak vanilin, kabartma tozu ve unu ekleyip karıştırın.

Hamuru yağladığınız tepsiye boşaltıp üzerini düzeltin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında revaniyi 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkardığınız tatlının ilk sıcağı çıkınca şerbeti üzerine gezdirin.

Ardından tatlınızı dilimleyin ve soğumaya bırakın.

Revani şerbetini çekince ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Bugün ne pişirsem? Patates çorbası nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem? Patates çorbası nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Bugün ne pişirsem? Patates çorbası nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay