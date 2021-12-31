Revani nasıl yapılır? Tam ölçülü revani tarifi
Revani için hangi malzemeler gerekli? Şerbetli leziz bir tatlı tarifi arayanlar ‘Kolay revani nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Revaninin içinde hangi malzemeler var? Tam ölçülü revani tarifi
Yumuşacık, ağızda dağılan revani hazırlamak isteyenler tam ölçülü tarifleri araştırıyor. İşte, denenmiş tam ölçülü revani tarifi
Tam ölçülü revani tarifi
Malzemeler:
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 3 adet yumurta
- 1 çay bardağı şeker
- 1 su bardağı irmik
- 1,5 su bardağı un
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
Şerbeti için:
- 3 su bardağı su
- 2,5 su bardağı şeker
- Yarım limonun suyu
Revani nasıl yapılır?
Tatlıyı hazırlamaya şerbetiyle başlamanız gerekiyor.
Su ve şekeri tencereye alın. Şerbet kıvam alınca limon suyunu ekleyip 5 dakika sonra ocağın altını kapatın.
Bir yoğurma kabının içine yumurta ve şekeri alıp iyice çırpın.
Ardından yağ, yoğurt ve irmiği ekleyin.
Son olarak vanilin, kabartma tozu ve unu ekleyip karıştırın.
Hamuru yağladığınız tepsiye boşaltıp üzerini düzeltin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında revaniyi 25-30 dakika pişirin.
Fırından çıkardığınız tatlının ilk sıcağı çıkınca şerbeti üzerine gezdirin.
Ardından tatlınızı dilimleyin ve soğumaya bırakın.
Revani şerbetini çekince ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.