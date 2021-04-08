Revani nasıl yapılır? Kolay revani tarifi
Tam ölçülü revani tarifi | Ramazan ayında iftar sonrasında pek çok kişi tatlı yemeği tercih eder. Çayın yanına leziz bir tatlı tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Peki, revani nasıl yapılır? Denenmiş revani tarifi
Revani nasıl yapılıyor? Ramazan ayında çayın yanına mutlaka tatlı, tuzlu bir şeyler hazırlanır. Pek çok kişi özellikle revani hazırlamayı uygun buluyor. Peki, revani nasıl yapılır?
Revani tarifi
Malzemeler:
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 3 adet yumurta
- 1 çay bardağı şeker
- 1 su bardağı irmik
- 1,5 su bardağı un
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
Şerbeti için:
- 3 su bardağı su
- 2,5 su bardağı şeker
- Yarım limonun suyu
Kolay revani nasıl yapılır?
Tatlınızı hazırlamaya şerbet ile başlamanız gerekiyor.
Su ve şekeri tencereye alın. Şerbet kıvam alınca limon suyunu ekleyip 5 dakika sonra ocağın altını kapatın.
Bir yoğurma kabının içine yumurta ve şekeri alıp iyice çırpın.
Ardından yağ, yoğurt ve irmiği ekleyin.
Son olarak vanilin, kabartma tozu ve unu ekleyip karıştırın.
Hamuru yağladığınız tepsiye boşaltıp üzerini düzeltin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında revaniyi 25-30 dakika pişirin.
Fırından çıkardığınız tatlının ilk sıcağı çıkınca şerbeti üzerine gezdirin.
Ardından tatlınızı dilimleyin ve soğumaya bırakın.
Revani şerbetini çekince ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.