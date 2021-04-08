  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Revani nasıl yapılır? Kolay revani tarifi
Oruç

Revani nasıl yapılır? Kolay revani tarifi

Tam ölçülü revani tarifi | Ramazan ayında iftar sonrasında pek çok kişi tatlı yemeği tercih eder. Çayın yanına leziz bir tatlı tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Peki, revani nasıl yapılır? Denenmiş revani tarifi

Yeniakit Publisher
2021-04-08 17:13:00 - 2021-04-08 17:14:46
Revani nasıl yapılır? Kolay revani tarifi

Revani nasıl yapılıyor? Ramazan ayında çayın yanına mutlaka tatlı, tuzlu bir şeyler hazırlanır. Pek çok kişi özellikle revani hazırlamayı uygun buluyor. Peki, revani nasıl yapılır?

Revani tarifi

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 3 adet yumurta
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 su bardağı irmik
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı su
  • 2,5 su bardağı şeker
  • Yarım limonun suyu

Kolay revani nasıl yapılır?

Tatlınızı hazırlamaya şerbet ile başlamanız gerekiyor.

Su ve şekeri tencereye alın. Şerbet kıvam alınca limon suyunu ekleyip 5 dakika sonra ocağın altını kapatın.

Bir yoğurma kabının içine yumurta ve şekeri alıp iyice çırpın.

Ardından yağ, yoğurt ve irmiği ekleyin.

Son olarak vanilin, kabartma tozu ve unu ekleyip karıştırın.

Hamuru yağladığınız tepsiye boşaltıp üzerini düzeltin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında revaniyi 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkardığınız tatlının ilk sıcağı çıkınca şerbeti üzerine gezdirin.

Ardından tatlınızı dilimleyin ve soğumaya bırakın.

Revani şerbetini çekince ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Ramazanda tok tutan ve susatmayan yiyecekler
Ramazanda tok tutan ve susatmayan yiyecekler

Oruç

Ramazanda tok tutan ve susatmayan yiyecekler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahkemeden CHP lehine mahkumiyet kararı! Karahasanoğluna 20 ay hapis cezası
Gündem

Mahkemeden CHP lehine mahkumiyet kararı! Karahasanoğluna 20 ay hapis cezası

Yargının, Cumhurbaşkanı’nın iki dudağı arasında kararlar verdiği iddia ediledursun, mahkumiyet kararları CHP’liler lehine çıkmaya devam ediy..
Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası şike iddiaları! Canlı yayında açıkladı
Spor

Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası şike iddiaları! Canlı yayında açıkladı

Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında sosyal medya şike söylentileriyle çalkalandı. Güntekin Onay'dan canlı yayında Marafona ile ilgi..
Acılı gurbetçi baba Alman hakime böyle seslendi: Kannst du eigentlich nachts noch ruhig schlafen?
Gündem

Acılı gurbetçi baba Alman hakime böyle seslendi: Kannst du eigentlich nachts noch ruhig schlafen?

Almanya’nın Kassel kentinde bundan tam 15 yıl önce Neonazi terör örgütü NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı) kurbanı olan Halit Yozgat, törenle..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay