Reuters'ten olay Libya iddiası! Türkiye ve Rusya anlaştı

Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Libya zirvesi sona ererken, Reuters ülkede bulunan yabancı askerlerle ilgili Türkiye ile Rusya'nın anlaştığını iddia etti. İddiaya göre Yabancı birlikler ülkeden çekilecek.



Almanya'da gerçekleştirilen Libya Zirvesi'ne ilişkin Türkiye ile Rusya arasında önemli bir anlaşmanın gerçekleştirildiği ifade edildi. Söz konusu iddiaya göre Ankara ve Moskova yönetimleri arasında, yabancı askerlerin çekilmesi ve normalleşmenin sağlanması noktasında bir takvim oluşturulduğu iddia edildi.

Yabancı askerlerin çekilmesi anlaşması

Reuters'ın zirveye yönelik iddiasında Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkenin katıldığı görüşmeler ateşkesin bir parçası olarak ülkeden yabancı birliklerin ve paralı askerlerin çekilmesi için ilerleme kaydetmeyi ve Aralık’taki seçimler için güvence sağlamayı amaçlıyordu.

Libya Dışişleri Bakanı Najla Mangoush görüşmelerin ardından yaptığı basın açıklamasında detay vermeden, “Birkaç gün içerisinde iki taraftan da birliklerin çekileceğini umuyorum” dedi.

"Bir günde olacak iş değil"

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkilinin verdiği bilgiye göre Libya’da karşı tarafları destekleyen Rusya ve Türkiye, yabancı ve paralı askerlerin iki taraftan da çekilmesini sağlamak için bir ön anlaşmaya vardı.

Reuters’ın haberine göre Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Rusya ve Türkiye arasında birliklerin adım adım çekilmesine dair bir anlaşma olduğuna inandığını belirterek, “Bu herkesin paralı askerleri bir günde geri çekeceği anlamına gelmiyor” dedi.