Reuters'tan Orta Doğu'yu karıştıracak F-35 iddiası

İslam dünyasında büyük tepkiyle karşılanan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve siyonist İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşması sonrası yeni bir gelişme yaşandı. İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, BAE'nin, ABD ile F-35 savaş uçaklarını satın almak için anlaşmaya varmaya yakın olduğunu yazdı.

Reuters'a konuşan kaynaklar, BAE'nin 2 Aralık'ta anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu söylerken, ABD yönetiminin İsrail'i kızdırmamak için bazı planlar hazırladığını ifade etti.

"İsrail'i geçmeyecek" şartı var

İsrail, yıllar önce imzalanan bir anlaşma kapsamında ABD'nin bölgedeki diğer ülkelere sattığı silahlara sınırlama getirmiş ve bölgede bulunan ülkelere "İsrail'in askeri kapasitesini geçmeyecek" şekilde silah ve teçhizat satılmasına izin vermişti.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin Lockheed Martin firması tarafından geliştirilen F-35 savaş uçaklarının İsrail radar sistemlerine daha görünür olması gibi bir özellik ekletmeye çalıştığını ifade etti.

Türkiye'nin almaması için kriz çıkarmışlardı

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri bahane edilerek Türkiye, ABD tarafından hukuksuz bir şekilde F-35 savaş uçağı programından çıkarılmıştı. Şu an Orta Doğu'da F-35'leri kullanan tek ülke konumunda bulunan ve bölgedeki askeri gücü kendi elinde tutmaya çalışan İsrail, bu uçakların Türkiye'ye satılmaması için lobi faaliyetleri yürütmüştü.