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Dünya Reuters'tan kirli algı operasyonu! Sivilleri aracıyla ezen İsrailli saldırganı "masum" diye gösterdiler
Dünya

Reuters'tan kirli algı operasyonu! Sivilleri aracıyla ezen İsrailli saldırganı "masum" diye gösterdiler

Kudüs'te İsrailli işgalci dehşet saçtı. Saldırgan, Aslanlı Kapı'da aracıyla bir grup Filistinli vatandaşı ezdi. Ardından aracından inerek üzerlerine ateş açtı. İngiliz haber ajansı Reuters ise, saldırganı, "Filistinliler arabasını taşladı" diyerek masum göstermeye kalktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 20:08:00 -
Reuters'tan kirli algı operasyonu! Sivilleri aracıyla ezen İsrailli saldırganı "masum" diye gösterdiler

İşgalci İsrail kuvvetleri, Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da, fanatik Yahudilerin baskının önlemek maksadıyla nöbet tutan Filistinlilere sabah saatlerinde bir saldırı daha düzenledi.

İşgalciler masum sivilleri göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermilerle hedef aldı. Bir işgalci ise, arabasıyla Aslanlı Kapı'da toplanan Filistinlileri ezerek daha sonra üzerlerine ateş açtı.

Reuters'tan kirli algı operasyonu

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters ise, söz konusu saldırganı aklama çabasına girdi. Saldırganın kan donduran eyleminin videosu, birçok platformda paylaşılırken, Reuters, "Filistinliler arabasını taşladı" diyerek olay sonrası çekilen fotoğraflar okuyucularına sundu.

Öte yandan sosyal medya platformları Facebook, Twitter ve Instagram ise İsrail'in şiddetini paylaşanları engelliyor.

Dört koldan Kudüs'te yaşananlara ilişkin algı operasyonu yürüten İsrail lobisi, sosyal medya üzerinden paylaşım yapılan hesapların yayın kriterlerine aykırı olduğu gerekçesiyle takibe alınması ve gönderilerin silinmesini sağlıyor.

Filistin hükümeti, Facebook ve Twitter'ın onlarca basın mensubu ve aktivistin hesabını kapattığı, Instagram'ın da İsrail'in saldırılarıyla ilgili fotoğraf ve videoları sildiğini açıklamıştı.

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