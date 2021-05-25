Reuters'tan dikkat çeken Erdoğan iddiası! Çarşamba günü...

İngiliz haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü ABD'nin önde gelen 20 büyük şirketinin üst düzey yetkililerle bir araya gelecek ve Türkiye'ye yatırımı görüşecek.

Haber ajansına konuşan üç farklı kaynak, bu görüşmenin Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan Biden-Erdoğan görüşmesi öncesinde de kritik bir öneme sahip olduğunu aktardı.

26 Mayıs'ta konferans görüşmesi şeklinde gerçekleşecek ve Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisi, TOBB ve ABD Odalar Birliği'nin katılacağı toplantı ile ilgili bilgi veren bir kaynak, "Bu görüşme 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO Zirvesi sırasında planlanan Biden ve Erdoğan görüşmesi için hazırlandı" yorumunu yaptı.

"Amacı mesaj vermek"

Reuters'a ismini vermeden açıklama yapan sektörden bir yetkili, "Bu görüşmenin amacı Biden ile yüz yüze görüşmeden önce ABD'li şirketlerin nabzını yoklamak, ön çalışma yapmak" dedi. Bu yetkili, "Ankara, hem ülke içinde hem de uluslararası arenada Türkiye'nin önemli bir partner olduğunu vurgulamak istiyor" dedi.

"Herhangi bir bilgi paylaşılmayacak"

Yarın gerçekleşecek zirveye Microsoft ve Netflix'ten temsilcilerin katılacağı belirtilirken, ABD Odalar Birliği Sözcüsü, "Bu görüşme özel olacaktır ve kayıt altına alınmayacaktır. Dolayısıyla bu görüşmeden herhangi bir detay paylaşılmayacaktır" dedi.

"Erdoğan soruları yanıtlayacak"

Reuters’a konuşan ve ismini açıklamayan bir diğer yetkili de, "Bazı şirketlerin üst düzey yöneticileri ve CEO'ları da görüşmeye katılacak. Görüşmede Erdoğan'ın bir konuşma yaparak, Türkiye'de yatırım ve iş yapış şekilleriyle ilgili soruları yanıtlaması bekleniyor" dedi.