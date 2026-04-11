Reuters: Yüzü tanınmaz halde! ABD saldırısında yaralanan Mücteba Hamaney’in durumuyla ilgili flaş iddia

Hamaney’in yakın çevresindeki isimlere dayandırılan haberde, 56 yaşındaki Mücteba Hamaney’in babasının hayatını kaybettiği aynı saldırıda hedef olduğu belirtildi. Saldırı sonrası yüzünden ve bacaklarından ciddi darbeler alan Hamaney’in, özellikle yüz bölgesinin "tanınmaz halde" olduğu öne sürüldü.

Kaynaklar: Yüzü ağır hasar aldı

8 Mart’ta göreve gelmesine rağmen bugüne kadar tek bir fotoğraf veya video karesinde görünmemesi, bu iddiaların güçlenmesine neden oldu.

Görevini sesli konferansla yürütüyor

Yaşanan ağır yaralanmaya rağmen Mücteba Hamaney’in devlet işlerinden kopmadığı ifade ediliyor. Gelen bilgilere göre Hamaney:

Üst düzey yetkililerle sesli konferans yöntemiyle bir araya geliyor.

yöntemiyle bir araya geliyor. ABD ile müzakereler ve savaş stratejileri gibi kritik dosyalarda son kararı bizzat veriyor.

İyileşme sürecinin devam ettiği ve hayati tehlikeyi atlattığı belirtiliyor.

Fotoğraflar yakında paylaşılabilir

Reuters’a konuşan kaynaklar, yeni liderin fiziksel görünümündeki tahribatın düzelmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Hamaney’in ilk görüntülerinin 1 veya 2 ay içerisinde kamuoyuyla paylaşılabileceği ve bu sürenin sonunda halkın karşısına çıkabileceği öngörülüyor.

Babası Ali Hamaney’in 28 Şubat’ta ABD saldırısında öldürülmesinin ardından koltuğa oturan Mücteba Hamaney’in durumu, bölgedeki dengeler açısından kritik bir öneme sahip olmaya devam ediyor.