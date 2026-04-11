Reuters: Yüzü tanınmaz halde! ABD saldırısında yaralanan Mücteba Hamaney'in durumuyla ilgili flaş iddia
Reuters: Yüzü tanınmaz halde! ABD saldırısında yaralanan Mücteba Hamaney'in durumuyla ilgili flaş iddia

Reuters: Yüzü tanınmaz halde! ABD saldırısında yaralanan Mücteba Hamaney’in durumuyla ilgili flaş iddia

İran’da babası Ali Hamaney’in ölümünün ardından liderlik koltuğuna oturan Mücteba Hamaney’in, neden kamuoyu önüne çıkmadığına dair sarsıcı bir iddia gündeme geldi. İngiliz haber ajansı Reuters’ın paylaştığı bilgilere göre, yeni lider Mücteba Hamaney, ABD’nin düzenlediği hava saldırısında ağır yaralandı.

Hamaney’in yakın çevresindeki isimlere dayandırılan haberde, 56 yaşındaki Mücteba Hamaney’in babasının hayatını kaybettiği aynı saldırıda hedef olduğu belirtildi. Saldırı sonrası yüzünden ve bacaklarından ciddi darbeler alan Hamaney’in, özellikle yüz bölgesinin "tanınmaz halde" olduğu öne sürüldü.

Kaynaklar: Yüzü ağır hasar aldı

8 Mart’ta göreve gelmesine rağmen bugüne kadar tek bir fotoğraf veya video karesinde görünmemesi, bu iddiaların güçlenmesine neden oldu.

Görevini sesli konferansla yürütüyor

Yaşanan ağır yaralanmaya rağmen Mücteba Hamaney’in devlet işlerinden kopmadığı ifade ediliyor. Gelen bilgilere göre Hamaney:

  • Üst düzey yetkililerle sesli konferans yöntemiyle bir araya geliyor.
  • ABD ile müzakereler ve savaş stratejileri gibi kritik dosyalarda son kararı bizzat veriyor.
  • İyileşme sürecinin devam ettiği ve hayati tehlikeyi atlattığı belirtiliyor.

Fotoğraflar yakında paylaşılabilir

Reuters’a konuşan kaynaklar, yeni liderin fiziksel görünümündeki tahribatın düzelmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Hamaney’in ilk görüntülerinin 1 veya 2 ay içerisinde kamuoyuyla paylaşılabileceği ve bu sürenin sonunda halkın karşısına çıkabileceği öngörülüyor.

Babası Ali Hamaney’in 28 Şubat’ta ABD saldırısında öldürülmesinin ardından koltuğa oturan Mücteba Hamaney’in durumu, bölgedeki dengeler açısından kritik bir öneme sahip olmaya devam ediyor.

İran’dan çok konuşulacak Hamaney videosu: Operasyon odasındaki 'Dimona' detayı dünyayı ayağa kaldırdı

Mücteba Hamaney için yeni iddia! Bilinci kapalı durumu ağır! Türbe hazırlanıyor

Aksi halde Hamaney veto edecek! Ateşkes anlaşmasında hayati şart

Hamaney'den Trump'ı zıplatacak açıklama

Türkiye'deki İlk yüz nakline baksınlar

Müslüman katili münafık İran, toparlanmak için vakit arıyor. Müslüman katliamlarındaki iş ortağı gavur İsrail ile barışarak eski günlerinde olduğu gibi şiiizme alan açmak için Suriye'de katliamlar yapmak ve pkk ypg teröristlerine destek verecekleri günleri arzuluyor. Münafığın hiç bir sözüne, hiç bir hareketine itibar edilmez. Takiyyeci ve hokkabazlardır, bu melunlar. Müslüman katili münafık İran'ın nükleer silaha erişmemesi için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Müslüman düşmanı ve şeytanın çocuğu İranın nükleer silah edinmesi engellenmelidir. Gerekirse nükleer tesisleri atom bombasıyla çökertilmelidir. Müslüman katilleri münafık İran ve gavur İsrail'in bugünlerde aralarının limoni olduğuna aldanılmamalı; eskisi gibi biraraya gelerek aleni veya sinsi olarak Müslüman katliamları yapmaya devam edecekleri unutulmamalıdır.

Büyük bir mertebe..Büyük bir şeref

Batı dünyası kurtulduğuna dua etsin..İslamda vatanı için savaşıken yaralanmaz mertebelerin en üstüdür....Ne güzel..ne güzel..
Almanya'da köpekli müdahale polisin elinde patladı! Filistin destekçilerine salınan köpek polisi ısırdı!
Almanya'da köpekli müdahale polisin elinde patladı! Filistin destekçilerine salınan köpek polisi ısırdı!

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek amacıyla düzenlenen barışçıl protesto gösterileri, polisin sert müdahalesiyle bir kez daha ..
Yedioth Ahronoth'tan Şok İtiraflar! Türkiye ve İran'a Yaklaşma Planı
Yedioth Ahronoth’tan Şok İtiraflar! Türkiye ve İran’a Yaklaşma Planı

Soykırımcı İsrail’in başlattığı katliam ve savaşın yankıları, Körfez ülkelerinde deprem etkisine neden oluyor! İsrail kaynaklarından gelen s..
Meloni ve Sisi'den Orta Doğu için kritik telefon trafiği! "Lübnan'da derhal ateşkes" çağrısı!
Meloni ve Sisi’den Orta Doğu için kritik telefon trafiği! "Lübnan’da derhal ateşkes" çağrısı!

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgeyi ateş çemberine çeviren gelişmeleri ele almak üzere bir t..
+90 (553) 313 94 23