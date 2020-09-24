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Gündem Reuters tüm dünyaya duyurdu! Türkiye istediğini aldı
Gündem

Reuters tüm dünyaya duyurdu! Türkiye istediğini aldı

Avrupa Birliği’nin Yunanistan ile istikşafi görüşmelere başlamaya hazırlanan Türkiye’ye yaptırım uygulama seçeneğinden uzaklaştığı belirtildi. Reuters’a açıklama yapan AB diplomatı “Türkler zekice bir oyun oynuyor, Türkiye istediğini aldı” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:09:00 -
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Türkiye istediğini aldı

Reuters son dakika olarak duyurduğu açıklamalar, dünyada çok ses getirdi. “Türkler zekice oynuyor, istediğini aldı” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin Yunanistan ile görüşmelere başlayacağını duyurması, Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye yapılacak olan yaptırımların uygulama ihtimali düşürüldü.

Reuters’e konuşan AB diplomatları, bu gelişmenin ardından yaptırım tehdidinin düşük olduğunu açıkladı.

AB diplomatı: Diyalog yaptırım tehdidine ihtiyacı azalttı. Bu yüzden şu an 27 üye arasında böyle bir adım için konsensus yok

Kıbrıslı Rum bir diplomat Reuters'a yaptığı açıklamada "Korkarım, bu şekilde giderse Belarus konusunda ısrar etmek zorunda kalacağız. Elimizdeki tek silah o" diyerek AB'nin kendilerine başka bir diplomatik yol bırakmadığını belirtti.

Söz konusu diplomat, "Türkler zekice bir oyun oynuyor. Yunanistan'la yakınlaşarak bizim diğer ülkelerle aramızı açmaya çalışıyorlar" dedi. Rum diplomat, "Biz kenara itilmiş gibi görünüyoruz" diye ekledi.

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