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Reuters önemli gelişmeyi duyurdu! Türk yetkiliden flaş yaptırım açıklaması

Merkezi Londra’da bulunan dünyanın önde gelen haber ajansı Reuters'ın okuyucularına son dakika olarak geçtiği habere göre; Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasından dolayı, ABD Türkiye'ye bir yaptırım uygulamayı düşünmüyor.

19 Eylül 2019 Perşembe 09:09
Reuters önemli gelişmeyi duyurdu! Türk yetkiliden flaş yaptırım açıklaması

Washington’da gazetecilere açıklamalarda bulunan üst düzey bir Türk yetkili, “Beklentim şu ki yaptırımlar yürürlüğe sokulmayacak” ifadesini kullandı.

‘Tüm hikayeyi anladı’

ABD Başkanı Trump’ın Ankara’nın pozisyonuna yönelik anlayışının arttığını öne süren yetkili, “S-400’leri nasıl satın almak zorunda kaldığımızla ilgili tüm hikâyeyi anladı” dedi.

Yaptırım uygulanırsa

Ajansa gizlilik kaydıyla konuşan Türk yetkili, yaptırımların uygulanmasının Ankara ile Washington arasında ticaretin 100 milyar dolara çıkarılması yolundaki son anlaşmayla da çelişeceğine dikkat çekti.

Üst düzey yetkili, “Böylesi bir taahhüt veriyorsunuz ve sonra yaptırımlar uygulamaktan bahsediyorsunuz. Bu kendi içinde büyük bir tezat” dedi.

‘Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemiyor’

Geçen hafta ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump Yönetimi’nin Türkiye ile ilgili yaptırımları yürürlüğe sokmayı masaya yatırdığını fakat henüz kararın verilmediğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almaya selefi Barack Obama döneminde mecbur bırakıldığını defalarca ifade etti.

Trump’ın Türkiye’ye CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında müeyyideler uygulamaktan kaçındığı biliniyor.

F-35 projesinden çıkarmayı onaylamıştı

Ancak ABD lideri, Türkiye’nin ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 programından çıkarılmasını onaylamıştı.

Ancak hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar, Trump’a Ankara’ya ayrıca CAATSA kapsamında yaptırım uygulaması konusunda baskı yapıyor.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, “Trump, ABD’nin jeopolitik kaybının derinleşmesini engellememeye çalışıyor. Türkiye’ye yeni bir yaptırımın Türkiye’nin Rusya’ya bir adım daha yaklaşmasına başka ittifaklar geliştirmesine neden olur.” değerlendirmesinde bulundu.

S-400'ler en geç nisana kadar yerlerine monte edilmiş olacak

Erdoğan "S-400 sistemi ile ilgili adımı atınca bu bizi biraz rahatlatacak, en geç nisana kadar yerlerine monte edilmiş olacak. Savunma sistemleri olarak çok daha huzurlu hale gelmiş olacağız." demişti.

ABD'ye S-400 resti

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir Patriot teklifine açık olduklarını kaydederek, "Fakat ABD bunu, 'biz Türkiye'ye Patriot verelim onlar da S-400'lerden vazgeçsin' şeklinde görmesin. Bizim için bu, sıfır toplamlı bir oyun değil" demişti.

 

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 09:09
  1. F-35 projesi
  2. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar
  3. ABD
  4. S-400
  5. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
  6. Barack Obama
  7. ABD Başkanı Donald Trump
  8. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet
  9. Patriot
  10. yaptırım
  11. Ankara
  12. Washington

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