Reuters: Lübnan Başbakanı Hariri istifa kararı aldı
Reuters, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin bugün ya da yarın istifa edeceğini duyurdu.
Reuters, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin bugün ya da yarın istifa edeceğini duyurdu.
NE OLMUŞTU?
Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.
Başbakan Saad el-Hariri de ülkesinde devam eden protestoların gölgesinde ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar alındığını açıklamış ancak bu kararlar da göstericiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.