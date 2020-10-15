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Gündem Reuters duyurdu! Türkiye S-400'leri sahaya indiriyor
Gündem

Reuters duyurdu! Türkiye S-400'leri sahaya indiriyor

Reuters Haber Ajansı, Türkiye'nin 16 Ekim'de yani yarın Sinop yakınlarında test gerçekleştireceğini ve bu konuda uçaklara irtifa uyarısında bulunduğu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 20:32:00 -
Reuters duyurdu! Türkiye S-400'leri sahaya indiriyor

Reuters, Türkiye'nin yarın Sinop yakınlarında yaklaşık 6 saat sürecek S-400 Hava Savunma Sisteminin radar testi için uçaklara irtifa uyarısında bulunduğunu iddia etti.

Reuters'ın haberine göre Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füzeleri için cuma günü test gerçekleştireceği ve bu konuda uçaklara irtifa uyarısında bulunduğu iddia edildi.

S-400'ler radar testine girecek

Türkiye S-400 füzelerini yarın (cuma günü) yaklaşık 6 saat sürecek radar testine sokacak. Reuters Haber Ajansı, gerçekleşecek testin Sinop yakınlarda olacağını belirtti.

Ne olmuştu?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 15 Ocak tarihindeki Silahlı Kuvvetleri Rus menşei S-400 sistemlerinin göreve hazır hale getirilmesine dair çalışmalarını sürdürülürdüğünü ifade etmişti.. Türkiye ve Rusya Eylül 2017 tarihinde 2.5 milyar dolar tutarında S-400 tedarik anlaşması imzalamıştı. İlk parti teslimatları Haziran 2019 tarihinde havadan nakliyat yoluyla gerçekleştirilmişti.

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

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