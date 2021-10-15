Reuters duyurdu: Türkiye müdahaleye hazırlanıyor

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Türk yetkililer, Rusya ve ABD ile yürütülen diplomasinin başarısız olması durumunda Türkiye'nin, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yeni bir operasyon yapacağını söyledi.

"Türkiye, Rusya ve ABD ile diplomasinin başarısız olması durumunda Suriye’de YPG’ye karşı yeni bir operasyona hazırlanıyor.

Başta Tel Rıfat olmak üzere sürekli saldırıların düzenlendiği bölgelerin temizlenmesi önemli.

Suriye’ye yeni harekat için zamanlama belli değil. Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT, hazırlık yapıyor.

Karar alındı ve gerekli ülkelerle koordinasyon yapılacak. Konu, ABD ve Rusya ile görüşülecek.

Eğer diplomasiden sonuç alınmazsa ve YPG bu bölgelerden (Tel Rıfat ve başka bölgeler) çıkmazsa, bir operasyon kaçınılmaz görünüyor."