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Dünya Reuters duyurdu! Beyaz Saray’da gizlenmiş şekilde bulundu
Dünya

Reuters duyurdu! Beyaz Saray’da gizlenmiş şekilde bulundu

ABD’de Joe Biden'ın resmen başkan oldu. Biden’ın görevi devralmasıyla birlikte Beyaz Saray’ın yenilenen internet sitesinde bulunan gizli mesaj basına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 10:43:00 -
Reuters duyurdu! Beyaz Saray’da gizlenmiş şekilde bulundu

ABD’de göreve başlayan yeni başkan Joe Biden, güncellenen Beyaz Saray internet sitesi içerisinde yer alan yazılım kodları içerisine yazılımcılar için gizli bir mesaj bıraktı.

Uluslararası haber ajansı Reuters’ta yer alan habere göre, yenilenen Beyaz Saray internet sitesinin HTML kodlarında gizlenmiş bir iş ilanı bulundu.

Beyaz Saray’ın yeni internet içerisindeki kodlara gizlenmiş ve bunu bulabilecek kadar arayan kişiler için olan notta, “Eğer bu mesajı okuyorsanız size ihtiyacımız var” mesajı verildi.

Bu tarz ince ilanlar, özellikle internet sitelerin kodlarına girip bir açık aramayı seven tecrübeli kişilerin saptanması için teknoloji şirketleri tarafından başvurulan bir yöntem.

Başvuru ABD vatandaşlarına özel

Aynı habere göre, Beyaz Saray'ın resmi internet sayfasında bulunan söz konusu gizli iş ilanına sadece ABD vatandaşları başvurabiliyor.

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