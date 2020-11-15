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Dünya Reuters bu fotoğrafı biraz önce paylaştı! Ortalık her an karışabilir
Dünya

Reuters bu fotoğrafı biraz önce paylaştı! Ortalık her an karışabilir

İngiliz haber ajansı Reuters, Dağlık Karabağ'dan aktardığı görüntülerde Ermenistan Ordusu'ndaki zayiatı gözler önüne serdi. Fotoğrafın Ermenistan'da yeni bir krize yol açabileceği konuşuluyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 12:33:00 - 2020-11-15 12:34:23
Reuters bu fotoğrafı biraz önce paylaştı! Ortalık her an karışabilir

Reuters'ın Şuşa'dan servis ettiği fotoğraflar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan neden çekildiğini ve nasıl masaya oturmak zorunda kaldığını net şekilde gösterdi. Videoda Şuşa eteklerinde onlarca Ermeni askerinin cansız bedenlerinin olduğu görüldü.

Dağlık Karabağ'daki işgal ettiği topraklardan çekilmek zorunda kalan Ermenistan, Azerbaycan'ın cephedeki başarısına daha fazla karşı koyamadı. Kademeli olarak kalan kentlerden çıkacak olan Ermeniler, evlerini ve değerli yapıları ateşe verdikten sonra konvoylarla bölgeyi terk ediyor.

Yollarda cansız bedenler

Dağlık Karabağ savaşının ardından imzalanan anlaşmanın ilk büyük adımı bugün atılacak, Kelbecer tamamen Ermeni unsurlardan temizlenecek. Tüm gözler bölgedeyken Reuters'ın servis ettiği fotoğraflar ise gündeme bomba gibi düştü. Karabağ'ın kalbi olarak bilinen ve Azerbaycan'ın aldıktan sonra Ermenileri teslim olmaya zorlayan Şuşa'dan gelen görüntülerde, dağ eteklerinde Ermeni askerlerin cansız bedenlerinin olduğu görüldü.

Ermenistan çalkalanabilir

Fotoğrafın Erivan'da devam eden protestolara nasıl etki yapacağı merak edilirken büyük olayların patlak verebileceği konuşuluyor.

Uluslararası ajanslar fotoğrafları servis etti! Dağlık Karabağ'da şoke eden kareler
Uluslararası ajanslar fotoğrafları servis etti! Dağlık Karabağ'da şoke eden kareler

Dünya

Uluslararası ajanslar fotoğrafları servis etti! Dağlık Karabağ'da şoke eden kareler

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Yorumlar

Kemal

Yazik deyilmi..gencecik insanlar Ölüyor..
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