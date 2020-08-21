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Gündem Reuters açıkladı: Türkiye iç tüketime 20 yıl boyunca yetecek doğal gaz buldu
Gündem

Reuters açıkladı: Türkiye iç tüketime 20 yıl boyunca yetecek doğal gaz buldu

Kalyon Enerji'nin fabrika açılışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cuma günü inşallah bir müjde açıklayacağım" demişti. Uluslararası haber ajansı Reuters, Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu iddia ederek, kuyunun Türkiye'nin 20 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 00:27:00 -
Reuters açıkladı: Türkiye iç tüketime 20 yıl boyunca yetecek doğal gaz buldu

Dün Türkiye'nin Karadeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi bulduğu haberini geçen uluslararası haber ajansı Reuters, bugün bulanan kaynağın miktiranı da açıkladı.

Haber ajansı Reuters'ın iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberde, Fatih sondaj gemisinin faaliyetlerini sürdürdüğü Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda doğal gaz bulunduğu. Tahmini rezervin ise 800 milyar metreküp olduğu bilgisi yer aldı. Bulunan rezervin Türkiye'nin 20 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olduğu belirtildi. Doğal gazı çıkarmak için tahmini maliyetin 2-3 milyar dolar olduğu söylenirken, 7-10 yıl arası bir çalışma sonrası çıkarılabileceği bilgisi geçildi.

Fatih Karadeniz'de çalışmalar yürütüyor

Türkiye'ye ait olan Fatih sondaj gemisi, temmuz ayının sonundan bu yana Batı Karadeniz'de Türkiye kıyılarının yaklaşık 100 deniz mili kuzeyindeki Tuna-1 olarak bilinen arama bölgesinde çalışmalarını yürütüyordu.

Türk yetkililer konuya ilişkin bilgi vermezken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi merakla bekliyor.

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