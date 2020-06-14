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Aktüel

Resulayn’da tarım arazilerinde çıkan yangın evlere sıçradı

Suriye’nin Resulayn ilçesinde bulunan tarım arazilerinde çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 20:09:34 -
Resulayn’da tarım arazilerinde çıkan yangın evlere sıçradı

Suriye’nin Resulayn ilçesinde bulunan tarım arazilerinde çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı.


Suriye’nin Resulayn ilçesine bağlı Al-Dardara köyünde bulunan tarım arazilerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle binlerce dönüm tarım arazisi küle dönerken, kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere sıçradı. Yetkililer, yangının terör örgütü YPG/PKK mensupları tarafından çıkarıldığını ifade etti.

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