Resulayn’da tarım arazilerinde çıkan yangın evlere sıçradı
Suriye’nin Resulayn ilçesinde bulunan tarım arazilerinde çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı.
Suriye’nin Resulayn ilçesinde bulunan tarım arazilerinde çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı.
Suriye’nin Resulayn ilçesine bağlı Al-Dardara köyünde bulunan tarım arazilerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle binlerce dönüm tarım arazisi küle dönerken, kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere sıçradı. Yetkililer, yangının terör örgütü YPG/PKK mensupları tarafından çıkarıldığını ifade etti.