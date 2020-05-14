  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Resulayn’da bomba yüklü motosiklet patladı: 1 ölü, 2 yaralı

Suriye’nin Resulayn kentinde bomba yüklü motosiklet patladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:23:47 -
Resulayn’da bomba yüklü motosiklet patladı: 1 ölü, 2 yaralı

Suriye’nin Resulayn kentinde bomba yüklü motosiklet patladı. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Suriye’nin Resulayn kentinde bomba yüklü motosiklet patladı. Patlamada 1 sivil hayatını kaybederken 2 sivil ağır yaralandı. Saldırının bir evin yakınlarında gerçekleştiği öğrenildi. Patlamanın ardından olay yerine yakın olan siviller kendi çabalarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Sivil savunma ekiplerinin gelmesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı