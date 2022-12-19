Resul Yüksel eseri Türkçe’ye kazandırdı! ‘İzlence: Akademik Derse Hazırlık’ okurla buluştu

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VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), yazı ve edebiyat alanında kıdemli iki araştırmacı William Germano ve Kit Nicholls’un kaleme aldığı “İzlence: Akademik Derse Hazırlık” isimli eserini Türkçe’de ilk kez okurla buluşturuyor. Kitap, üniversitede ders vermenin felsefesinin ve öğrencilerin öğrenimlerinde en yüksek faydayı sağlayabilmeleri için bir yol haritası çiziyor. Resul Yüksel tarafından Türkçe’ye kazandırılan “İzlence: Akademik Derse Hazırlık”, akademi dünyasından eğitmenlerin deneyimleri üzerinden inşa edebileceği yepyeni bir bakış açısını paylaşıyor.

Doğru soruları sormayı hedefliyor

William Germano ve Kit Nicholls’un birlikte yazdığı “İzlence: Akademik Derse Hazırlık”; “Ne Yaparsın Ne Yaparlar”, “Sınıfı Bir Topluluğa Dönüştürme”, “Saat ve Takvim”, “Okuma Listesi Nedir? Neye Yarar?”, “Öğrenciler Neyi, Neden Çalışırlar?”, “Öğretmenin Çalışması ve Bunun Nasıl Yapılacağı”, “Öğrenmek Kulağa Nasıl Gelir?”, “Sadece Öğretmenler İçin”, “Öğretim Teorisi Olarak İzlence” başlıkları altında dokuz bölümden oluşuyor.