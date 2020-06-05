Restore edilen tarihi Kahramanmaraş Kalesi cuma namazı kılınarak açıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında restorasyonu tamamlanan tarihi Kahramanmaraş Kalesi, kılınan cuma namazıyla açıldı.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Ulu Cami önünde bir araya gelen ve aralarında Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal, Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün de bulunduğu katılımcılar, mehteran takımı eşliğinde kaleye yürüyüş gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi gerçekleştirilen kalenin açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı. Kaledeki Türk bayrağı, okunan İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Milli Mücadele şehitleri için Kur'an-ı Kerim'in okunarak dua edildi. Daha sonra ise kalede sosyal mesafe kurallarına uyularak cuma namazı kılındı.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'nun kurtuluşuna vesile olmuş Kahramanmaraş Kalesi'nin, tarihi ve manevi misyonunu tekrar fiziksel güzelliğiyle vatandaşların imkanına sunulduğunu belirtti.

Özkan, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yılında kalenin aslına uygun bir şekilde restore edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal da kalenin tekrar açılıp vatandaşların gönlüne sunulmasında emeğe geçenleri kutladı.

Kahramanmaraş Kalesi'nin bir ruhunun olduğunu ifade eden Öçal, "Bu ruh da Kahramanmaraşlının ruhudur. Ulu Cami'den başlayan kutlu yürüyüş, kaleye gelerek nihayetlenmiş ve burada bayrak çekilerek bir şehrin, bir milletin istiklal ve bağımsızlık mücadelesinin nasıl olacağını tüm dünyaya da göstermiştir. Bizler hiçbir camimizde ezanı dindirmeyeceğiz ve bu al bayrağımızı da gönderden indirmeyeceğiz." dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Kahramanmaraş Kalesi'ne yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişi olan kalenin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade eden Güngör, "Bundan 100 yıl önce tarihin en anlamlı cuma namazı burada eda edilmiş ve bu cuma namazı, alemi İslam'ın göz bebeği olan Anadolu'nun da kurtuluşu meşalesi olmuştur." dedi.

Törende, Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şubesince vatandaşlara maske dağıtıldı, Büyükşehir Belediyesince de etli pilav ve helva ikram edildi.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç ile Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu ve vatandaşlar katıldı.

- Bayrak olayı

Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağı, 28 Kasım 1919 Cuma günü indirilerek yerine Fransız bayrağı asıldı. Avukat Mehmet Ali Bey, bu duruma tepki amacıyla "Alemi İslama Hitap" beyannamesini yazdı ve şehrin muhtelif yerlerinde dağıttı.



Ulu Cami'de cuma namazı için büyük bir kalabalık toplandı. Ezan okunduktan sonra dışarıdaki halk, "Bayraksız namaz kılınmaz" diye bağırarak tepki gösterdi. Caminin imamı Rıdvan Hoca da "Hürriyet olmayan bir yerde namaz kılınmaz" diyerek beyannamenin doğru olduğunu ifade etti.



Bunun üzerine topluca kaleye hücum eden halk, indirilen Türk bayrağını kale burçlarına dikip cuma namazını da orada kıldı.