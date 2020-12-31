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Aktüel Restorasyonun ardından açılan Tunceli Müzesi ilgi görüyor
Aktüel

Restorasyonun ardından açılan Tunceli Müzesi ilgi görüyor

Müze, yazılı ve sözlü tarih ile belge, evrak ve fotoğrafların bulunduğu alanların yanı sıra "kütüphane", "Alevilik", "arkeoloji" ve "etnografya" bölümleriyle ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkartıyor - Müze Müdürü Kenan Öncel: - "Müzemiz haftanın 7 günü açık. Sabah saat 10.00 ila akşam saat 17.00 saatleri arasında tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-31 12:40:46 -
Restorasyonun ardından açılan Tunceli Müzesi ilgi görüyor

TUNCELİ (AA) - Restorasyonu tamamlanarak resmi açılışı yapılan ve 700 civarında eserin sergilendiği Tunceli Müzesi ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans bağlantısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından geçen günlerde açılışı yapılan müzede, 700 civarında eser sergileniyor.

Kentte 1936 yılında Almanya ve Avusturya mimarisiyle yapılarak bir süre askeri kışla olarak kullanılan ve daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ile Valiliğin girişimi sonucu geniş kapsamlı restorasyondan geçirilen müze, yöre halkı başta olmak üzere çevre illerden de misafirlerini ağırlıyor.

Yaklaşık 1800 metrekare avluya sahip ve 5 bin 805 metrekare alandaki 4 bloktan oluşan müze, yazılı ve sözlü tarih ile belge, evrak ve fotoğrafların bulunduğu alanların yanı sıra "kütüphane", "Alevilik", "arkeoloji" ve "etnografya" bölümleriyle ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkartıyor.

Ziyaretçiler müzede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak hafta için 10.00-17.00 saatlerinde ziyaretlerini gerçekleştirebiliyor.

Müze Müdürü Kenan Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılında müze binasının Kültür Varlıkları ve Müze Genel Müdürlüğüne tahsis edildiğini ve restorasyon çalışmaları yapıldığını söyledi.

Yaklaşık 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının sonunda müzenin bakım ve onarımı tamamlanarak 25 Aralık'tan itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya başladığını ifade eden Öncel, şöyle konuştu:

"Müzemiz, önemli bir müze. Çünkü son yıllarda ilimizde doğa ve su sporları turizmi çok önem kazandı. Bunun üzerine açılışla kültür turizmi de artık ilimizde başlayacak. Müzemiz arkeoloji, etnografya ve inanç bölümlerinden oluşuyor. Şu an müzemizde 700 eserimiz sergileniyor. Müzemiz haftanın 7 günü açık. Sabah saat 10.00 ila akşam saat 17.00 saatleri arasında tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz."

Ziyaretçilerden Zülfü Özmen ise müzeyi gezerken büyük keyif aldığını belirterek "Müzede yer alan eserler, kültürümüzü yansıtıyor. Müzenin faaliyete geçmesi Tunceli açısından çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Süleyman Yüksel de müzenin mimarisi ve yapısıyla çok güzel olduğunu vurgulayarak "Müzeyi gezerken geçmiş günlerimi hatırladım. Yapanların emeğine sağlık. Çok harika çok güzel bir hizmet olmuş. Tarihi değerlerimizin ortaya çıkarılarak gelecek nesillere aktarılmasını istiyorum. Tarih hepimizindir. Tarih devletimizdir. Geçmişini bilmeyen insanlar, yarını hiç bilemez." değerlendirmesini yaptı.

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