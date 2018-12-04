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Restorasyon sonrası tarihi camide skandal! Ayetler ters yazıldı

Bursa'nın 700 yıllık Osmanlı eseri olan Alaaddin Bey Camii'nde tepki çeken bir skandal ortaya çıktı. Restorasyon gören caminin ayetleri ters yazıldı.

04 Aralık 2018 Salı 19:42
Restorasyon sonrası tarihi camide skandal! Ayetler ters yazıldı

 yeniakit.com.tr 

Osmanlı Devleti'nin fikir babası ve kurucusu Ertuğrul Gazi'nin torunu, Osman Gazi'nin oğlu Alaaddin Bey'in kendi adını verdiği camide bir skandal yaşandı. Restorasyon yapılan Alaaddin Bey Camii'nin yan duvarındaki ayet, ters yazıldı. Bu skandala vatandaşlardan tepki geldi.

"Bu lekeyi temizleyin"

Sosyal medya hesabından skandalı duyuran Tarihçi Yazar Mustafa Armağan, "Ertuğrul Gazi'nin torunu, Osman Gazi'nin oğlu Alaaddin Bey Camii 7 asır evvel yaptırmış, restore edenler ayeti ters yazmışlar iyi mi? Bursa'daki bu lekeyi bir an önce temizlemeliyiz, lütfen." tepkisinde bulundu.

Kasıt mı var?

Mustafa Armağan'ın paylaşımına yorumlarda bulunan vatandaşlar bu skandala tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar kasıt olup olmadığını sorgularken bazıları ise ayetlerin cahillerin değil abdestsizlerin bile yazamayacağını belirtti.

İşte o tepkiler:

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 19:42
  1. Bursa
  2. Alaaddin Bey Camii
  3. Alaaddin Bey
  4. Mustafa Armağan

YORUM YAZ

  • ahmetahmet21 dk önce
    bu işi yapanın müslüman olmasa bile yaptığı hatayı görmemesi mümkün değil...üstelik bunun için para da ödenmiştirr...yazık ki yazık....liyakatlı ve ehil olmayan kişlere yetki, iş ve para verenlere yazıklar olsun!
  • raci s.raci s.39 dk önce
    onu hatayi yapan ben olsaydim hemen düzeltirdim, bunun vebali cok büyük, ayrica basina hic beklemedigi felaketler musallat olur benden söylemesi...
  • Olgun demirelOlgun demirel51 dk önce
    Yazıyı bir şablon yardımıyla yazmış olabilirler şablonu duvara ters koyunca haliyle yazılarda ters olmuş olabilir.
  • hercaihercai1 sa önce
    KASIT MI VAR SORUSU COK KOMIK, RESTARASYONLA UGRASANLAR MUSLUMAN DAHI DEGIL DESENIZ YERINDE OLURDU! DEVLETIN BASKANI OLSAYDIM, BUNA IMKAN VERENLERE, YAPANLARA VE GOZ YUMANLARA ANINDA YAGLI IPI GOSTERIR VE ASARDIM!!!
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