Restorasyon sonrası tarihi camide skandal! Ayetler ters yazıldı

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Osmanlı Devleti'nin fikir babası ve kurucusu Ertuğrul Gazi'nin torunu, Osman Gazi'nin oğlu Alaaddin Bey'in kendi adını verdiği camide bir skandal yaşandı. Restorasyon yapılan Alaaddin Bey Camii'nin yan duvarındaki ayet, ters yazıldı. Bu skandala vatandaşlardan tepki geldi.

"Bu lekeyi temizleyin"

Sosyal medya hesabından skandalı duyuran Tarihçi Yazar Mustafa Armağan, "Ertuğrul Gazi'nin torunu, Osman Gazi'nin oğlu Alaaddin Bey Camii 7 asır evvel yaptırmış, restore edenler ayeti ters yazmışlar iyi mi? Bursa'daki bu lekeyi bir an önce temizlemeliyiz, lütfen." tepkisinde bulundu.

Kasıt mı var?

Mustafa Armağan'ın paylaşımına yorumlarda bulunan vatandaşlar bu skandala tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar kasıt olup olmadığını sorgularken bazıları ise ayetlerin cahillerin değil abdestsizlerin bile yazamayacağını belirtti.

İşte o tepkiler: